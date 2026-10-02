Jeep Avenger domina il mercato italiano: primo tra i SUV e secondo assoluto nel 2026

Jeep Avenger si conferma il SUV più venduto d'Italia nel 2026, consolidando la sua posizione anche come secondo modello assoluto sul mercato nazionale, considerando ogni segmento e alimentazione. Il modello progettato a Torino ha raggiunto nel solo mese di settembre una quota superiore al 5%, restando stabilmente primo tra i SUV e secondo tra tutte le auto vendute, con una quota di mercato del 2,57% nei primi nove mesi dell'anno e del 2,64% a settembre.



Nel segmento B-SUV, la leadership di Avenger è ancora più evidente: nei primi otto mesi del 2026 la sua quota ha raggiunto il 10,27%, salendo al 10,92% in settembre. Questi risultati confermano l'apprezzamento del pubblico per un modello che offre soluzioni adatte a ogni esigenza di mobilità e una gamma coerente con il principio "Freedom of Choice".



La nuova Jeep Compass rafforza la presenza del brand nella top ten dei C-SUV, sia nelle vendite mensili sia nel cumulato dei tre trimestri, grazie anche all'introduzione della versione 4xe a trazione integrale con 375 CV e 3.100 Nm di coppia. Compass e-Hybrid è già disponibile a partire da 33.900 euro con interessi zero, rendendo più accessibile una gamma tecnologicamente avanzata.



La strategia di Jeep, basata su design, tecnologia e libertà di scelta, premia il marchio con una quota del 3,64% tra le passenger car, stabile tra i primi dieci brand sul mercato italiano. I risultati raggiunti nei primi nove mesi del 2026 testimoniano la forza della Marca sul mercato italiano e confermano la validità di una strategia che combina design, tecnologia, libertà di scelta e autentico spirito off road, elementi che continuano a rendere ogni SUV Jeep un punto di riferimento per un numero crescente di clienti.



Fondamentale è stato anche il contributo dei dealer, coinvolti in eventi speciali nelle maggiori piazze italiane nei fine settimana di settembre, permettendo ai clienti di scoprire da vicino le novità della gamma Jeep, tra cui la Nuova Avenger e la Nuova Compass.





