Brad Pitt volto della campagna Mercedes-AMG GT Coupé 4: fascino e tecnologia al volante

Brad Pitt è il nuovo protagonista della campagna internazionale per la Mercedes-AMG GT Coupé 4, incarnando lo spirito di ambizione e performance che da sempre caratterizza il marchio. L'attore di Hollywood diventa il volto della strategia globale intitolata "TOO HARD TO RESIST", che prenderà il via a ottobre.



La nuova Mercedes-AMG GT Coupé 4, presentata in anteprima mondiale a Los Angeles nel mese di maggio, si prepara a conquistare gli appassionati di automobilismo e design con una campagna che esalta la combinazione di stile, innovazione tecnologica e piacere di guida.



L'esperienza al volante, descritta come di grande intensità emotiva, punta proprio su quell'irresistibile fascino dettato dalle soluzioni ingegneristiche d'avanguardia. Dopo il debutto durante un esclusivo stunt a Las Vegas, la vettura torna dunque sotto i riflettori, questa volta insieme a un'icona internazionale del cinema.



Brad Pitt incarna ambizione e performance, valori profondamente radicati nel DNA di Mercedes-AMG, che fanno di lui la scelta naturale nel ruolo di Brand Ambassador della nuova Mercedes-AMG GT Coupé 4. Al centro della campagna c'è il contrasto tra una produzione hollywoodiana perfettamente coreografata e il desiderio spontaneo di mettersi al volante e guidare l'auto.



L'obiettivo della campagna è sottolineare come la Mercedes-AMG GT Coupé 4 sia progettata non solo per essere ammirata, ma soprattutto per essere guidata. La vettura diventa così simbolo dell'eccellenza tecnica e del piacere puro della guida, unendo le sensazioni cinematografiche di una star come Brad Pitt all'esperienza reale su strada. La collaborazione rafforza il posizionamento esclusivo del brand, promettendo emozioni autentiche sia ai fan delle auto sportive che agli amanti del glamour.