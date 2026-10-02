Citroën accelera sul mercato italiano: Nuova C3 protagonista della crescita

Citroën conferma la sua crescita in Italia nel mese di settembre, raggiungendo una quota di mercato del 3,6% e un incremento dei volumi di 1,7 punti percentuali. Questo risultato consolida la presenza del marchio nel panorama automobilistico nazionale, grazie a una gamma sempre più competitiva e in linea con le esigenze dei clienti italiani.

Protagonista assoluta del successo è la Nuova Citroën C3, che si impone come la vettura a benzina più venduta in Italia dall'inizio dell'anno e, contemporaneamente, come l'auto elettrica più venduta del segmento B. Si tratta di un risultato straordinario, che porta la Nuova C3 a occupare il terzo posto nella classifica generale delle vetture più vendute nel paese, considerando ogni tipologia di motorizzazione e segmento.

Anche il SUV C3 Aircross continua a migliorare le sue performance, aumentando la quota di mercato nel segmento di 1,4 punti rispetto ai primi nove mesi del 2025. In ambito elettrico, il modello diventa la terza vettura più venduta ai privati all'interno del suo segmento, segnalando un forte interesse per il SUV compatto della casa francese, apprezzato per spazi, versatilità e possibilità di configurazione fino a 7 posti.

Per sostenere questa crescita, Citroën ha lanciato la serie speciale OUTDOOR, una nuova versione dedicata a C3, SUV C3 Aircross e Ami, pensata per chi cerca uno spirito avventuroso adatto alle sfide di ogni giorno. Le varianti OUTDOOR combinano elementi di stile distintivi, dotazioni orientate al comfort e dettagli esclusivi, offrendo agli automobilisti un mix di personalità, libertà e carattere.

Importante crescita anche per il Nuovo SUV C5 Aircross, che rafforza il suo ruolo di ammiraglia del marchio grazie a spazio a bordo, tecnologia e comfort. I dati indicano un aumento dei volumi del 19% tra i privati nei primi nove mesi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, confermando l'apprezzamento della clientela verso una proposta accessibile e attenta al benessere di guida.

Citroën rafforza inoltre la propria posizione tra i veicoli commerciali leggeri. C3 Van cresce del 15% nei volumi rispetto ai primi nove mesi del 2025, Berlingo acquisisce 1,1 punti di quota nel proprio segmento e Jumper cresce di 1,6 punti. Grazie a una gamma moderna, accessibile e attenta ai diversi bisogni della mobilità contemporanea, la casa francese raccoglie risultati significativi sia nel mondo delle autovetture sia nei veicoli commerciali.

I dati di settembre confermano così la capacità di Citroën di crescere nei principali mercati di riferimento, sostenuta dal successo della Nuova C3 e dal rinnovamento costante della gamma.