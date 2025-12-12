I Patagarri annunciano “L’Ultima Ruota del Caravan European Tour” e un nuovo singolo

I Patagarri tornano protagonisti della scena musicale con una doppia notizia destinata a far parlare: l’annuncio de “L’Ultima Ruota del Caravan European Tour” e l’uscita del loro nuovo singolo “Sbronzi Fuori”, in arrivo venerdì 19 dicembre per Atlantic Records / Warner Music Italy.

Il tour, organizzato da OTR Live, partirà il 2 marzo 2026 da Berlino e attraverserà l’Europa per sette date, prima di approdare in Italia dal 20 marzo 2026. I Patagarri porteranno sul palco la loro inconfondibile miscela di irriverenza, ironia e lucidità, dopo il successo del loro album d’esordio “L’Ultima Ruota del Caravan”, che li ha visti protagonisti di oltre 40 concerti nel 2025.

Le tappe europee del nuovo tour toccheranno Berlino, Londra, Bruxelles, Parigi, Barcellona, Madrid e Valencia. Poi sarà la volta dell’Italia con date a Firenze, Roma, Torino, Mantova, Molfetta, Bologna e Marghera. Un percorso che si preannuncia come un viaggio musicale nel segno dell’energia e della libertà, elementi distintivi della band milanese.

Ma non è tutto. Con “Sbronzi Fuori”, primo capitolo di una trilogia di singoli, la band inaugura un nuovo percorso sonoro in collaborazione con alcuni dei producer più influenti della scena internazionale. Il brano, realizzato insieme a False e al team ITACA, intreccia la vocazione ironica e lucida del gruppo con un’energia gipsy jazz dinamica e imprevedibile.

In pieno stile Patagarri, il nuovo singolo affronta con sguardo tagliente e ironico uno dei paradossi più radicati del nostro Paese. “La naturalezza con cui conviviamo con l’alcol, tra rituali culturali, serate finite a caso e mattine che iniziano con un mal di testa che sembra una punizione divina”, rappresenta il cuore del racconto. Un brano “sbronzo”, certo, ma consapevole, capace di trasformare la disillusione in energia creativa e il disincanto in libertà.

La band, che unisce l’immediatezza del linguaggio popolare alla raffinatezza strumentale del gipsy jazz, continua a costruire un immaginario di autenticità e resistenza culturale. Dopo il successo di “Caravan”, incluso in X Factor Mixtape 2024, i Patagarri hanno consolidato il loro seguito con performance vibranti e partecipazioni a palchi istituzionali, come il Concertone del Primo Maggio a Roma.

Il 2025 è stato per loro un anno cruciale: l’uscita del disco d’esordio “L’Ultima Ruota del Caravan” ha portato a una tournée estiva di grande successo e alla sorpresa della loro esibizione al MI AMI Festival, simbolo del fermento della scena indipendente italiana. Con l’ingresso del nuovo bassista Nicholas Guandalini, la formazione si prepara ora a un nuovo capitolo della propria storia.

Con “L’Ultima Ruota del Caravan European Tour” e il singolo “Sbronzi Fuori”, i Patagarri riaffermano la loro identità: una band capace di mescolare leggerezza e profondità, festa e riflessione, e di trasformare ogni caduta in un nuovo inizio musicale. In un panorama spesso omologato, scelgono ancora una volta la strada più libera e genuina, quella percorsa sul loro caravan carico di sogni, ironia e passione.