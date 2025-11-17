Connect with us

colonna sonora di Stranger Things 5

Il nuovo viaggio musicale di Hawkins: in arrivo la colonna sonora di Stranger Things 5

Il 30 gennaio uscirà in digitale, CD, vinile e perfino in musicassetta “Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 5”, la colonna sonora ufficiale della quinta e ultima stagione della serie Netflix che ha segnato un’epoca. Il nuovo progetto è pubblicato da Legacy Recordings, la divisione catalogo di Sony Music Entertainment, e si comporrà di tre volumi distribuiti in digitale tra novembre e gennaio.

Il primo volume, già disponibile dal 28 novembre, anticipa il secondo, previsto per il 26 dicembre, e il terzo, in uscita il 1° gennaio, che raccoglierà tutte le canzoni dei precedenti con alcuni brani aggiuntivi. Per gli appassionati di collezionismo, è stata annunciata anche una linea esclusiva di vinili colorati in edizione limitata – nero standard, red smoke per Amazon e blu smoke per Target – disponibili su Amazon, Target, Walmart e Sony Music Store.

La colonna sonora presenta un viaggio musicale tra decenni e stili diversi, con brani iconici come “Rockin’ Robin” di Michael Jackson, “I Think We’re Alone Now” di Tiffany, “Fernando” degli ABBA, “Pretty In Pink” dei The Psychedelic Furs e “Oh Yeah” degli Yello. Come per le precedenti stagioni, la supervisione musicale è affidata a Nora Felder, due volte candidata ai Grammy e vincitrice di un Emmy, che continua a firmare una selezione musicale dal forte impatto narrativo. L’album è ideato e prodotto dai fratelli Duffer insieme a Rob Santos.

Nella colonna sonora trova spazio anche un particolare remix del brano “Who Wants To Live Forever” dei Queen, che ha accompagnato il trailer ufficiale della nuova stagione, pubblicato da Netflix lo scorso ottobre e accolto con grande entusiasmo dai fan.

Legacy Recordings ha pubblicato le colonne sonore di ogni stagione di Stranger Things, contribuendo a consolidare l’identità sonora della serie. Il primo album, uscito nel 2017, debuttò nella Top 10 della classifica Billboard US Top Soundtracks e ottenne una nomination ai Grammy. Nel 2019 seguì la soundtrack della terza stagione, mentre nel 2022 arrivò quella della quarta, trainata dal successo virale di “Running Up That Hill (A Deal with God)” di Kate Bush, che riportò il brano in classifica quasi quarant’anni dopo la sua prima pubblicazione.

L’attesa per “Stranger Things 5” è altissima. La stagione conclusiva sarà distribuita in tre volumi: i primi quattro episodi sono stati rilasciati a fine novembre, i successivi tre arriveranno a Natale, e il gran finale è previsto per Capodanno. Creata dai fratelli Duffer e prodotta da Upside Down Pictures e 21 Laps Entertainment, la serie riunisce il cast storico con Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo e molti altri, oltre a nuovi ingressi come Linda Hamilton.

La trama della quinta stagione si apre nell’autunno del 1987, in una Hawkins sotto quarantena militare dopo l’apertura del Sottosopra. “I protagonisti sono uniti da un unico obiettivo: trovare e uccidere Vecna, scomparso misteriosamente. Mentre il governo intensifica la caccia a Undici, la sensazione di terrore cresce, preludio alla battaglia finale che metterà alla prova ogni legame”.

Dal suo debutto nel 2016, Stranger Things è diventata una delle serie più iconiche di Netflix, con oltre 140 milioni di visualizzazioni globali solo per la quarta stagione. Vincitrice di oltre 70 premi internazionali, tra cui Emmy e Screen Actors Guild Awards, la serie è riuscita a trasformare la nostalgia degli anni ’80 in un linguaggio culturale universale.

Con la nuova colonna sonora, il viaggio di Hawkins si avvia verso la sua conclusione, accompagnato ancora una volta da un universo musicale che promette di lasciare un segno profondo nell’immaginario collettivo.

colonna sonora di Stranger Things 5

Spettacolo

Il nuovo viaggio musicale di Hawkins: in arrivo la colonna sonora di Stranger Things 5
