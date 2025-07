Il Trofeo Lancia infiamma il Rally di Roma Capitale: spettacolo, sfide e futuro del motorsport

Dopo il trionfo al Rally Due Valli, il Trofeo Lancia torna protagonista dal 4 al 6 luglio con uno degli appuntamenti più iconici della stagione: il Rally di Roma Capitale, valido per il FIA European Rally Championship (ERC) e per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR). La tappa romana segna il terzo round del monomarca firmato Lancia, portando sul palcoscenico una griglia agguerrita di 18 equipaggi Ypsilon Rally4 HF su 103 iscritti totali, per una sfida che unisce la maestosità del Colosseo, i paesaggi del Lazio e il cuore operativo di Fiuggi lungo 207 km cronometrati su 13 prove speciali.

Roma rappresenta un momento chiave della stagione del Trofeo Lancia, con una doppia valenza: il Day 1 e il Day 2 definiranno la classifica di Gara 3, mentre il Day 3 varrà come Gara 4, moltiplicando la posta in palio per i giovani talenti che inseguono il sogno di entrare nella squadra ufficiale Lancia ERC 2026, guidata da Eugenio Franzetti. La battaglia si preannuncia rovente, con Gianandrea Pisani a difendere un vantaggio di 8,5 punti su Davide Pesavento, vincitore al Due Valli e leader nella categoria Junior e nel Campionato Italiano 2RM. Pronto a inserirsi nel duello anche Giorgio Cogni, vincitore della classifica europea Rally4 proprio a Roma lo scorso anno, mentre tra i giovanissimi occhi puntati su Gabriel Di Pietro e Nicolò Ardizzone, determinati a salire sul podio e a confermare la loro crescita. Presente in categoria Junior anche Asia Vidori, che porta un tocco di rosa nella sfida più giovane del Trofeo.

Il Rally di Roma Capitale vedrà impegnati anche gli outsider Michael Lengauer e Andrea Mazzocchi, vicini al podio al Due Valli, insieme a piloti veloci come Adam Sroka, Federico Francia, Edoardo De Antoni ed Emanuele Rosso, pronti a sorprendere nella categoria Master. Nella categoria Expert, Denis Vigliaturo guida la classifica grazie a due vittorie consecutive, ma Emanuele Fiore e Dariusz Polonski sono determinati a interrompere il suo dominio, mentre Pierluigi Marino, Giuseppe Piumatti e Mauro Porzia puntano a consolidare posizioni da podio in una delle sfide più combattute del monomarca Lancia.

La protagonista assoluta resta la Lancia Ypsilon Rally4 HF, la vera rivelazione del motorsport 2025, con oltre 90 esemplari venduti in pochi mesi in Europa, conquistando team, piloti e preparatori grazie al suo equilibrio tra potenza, affidabilità e prestazioni. Equipaggiata con motore turbo da 212 CV, cambio SADEV a 5 marce e sospensioni Ohlins regolabili, la Ypsilon Rally4 HF continua a stupire per la reattività nei cambi di direzione e la stabilità alle alte velocità, diventando il punto di riferimento tra le vetture Rally4.

A rendere unico il weekend capitolino ci sarà il Villaggio Lancia Corse HF nel cuore di Fiuggi, che offrirà un’esperienza immersiva per appassionati e famiglie, tra test drive della nuova Ypsilon ibrida e full electric, l’esposizione della nuova Ypsilon HF da 280 CV 100% elettrica, capace di scattare da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi con massima agilità grazie al differenziale autobloccante, e l’emozione di ammirare due icone come la Lancia Delta Integrale e la 037. Non mancheranno attività interattive, incontri con i piloti e momenti di puro motorsport, condivisi in tempo reale sui canali ufficiali Lancia Corse HF su Facebook, Instagram e TikTok.

Il Rally di Roma Capitale segna uno dei momenti più attesi della stagione, unendo adrenalina, passione e futuro, confermando Lancia come protagonista del presente e del domani del motorsport. Dopo la tappa romana, il Trofeo Lancia si fermerà per la pausa estiva prima di tornare con il Rally del Lazio il 13-14 settembre, per poi chiudere la stagione con il gran finale al Rallye Sanremo il 17-18 ottobre, dove si decideranno i nomi dei campioni che entreranno nella storia del Trofeo e del marchio torinese.