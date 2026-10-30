Innamorarsi e altre pessime idee: la commedia romantica di Simone Aleandri debutta su Sky

La commedia romantica Innamorarsi e altre pessime idee, con Lino Guanciale e Ilenia Pastorelli, arriva in prima TV su Sky Cinema il 2 novembre.

Lunedì 2 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno debutta in prima TV "Innamorarsi e altre pessime idee", sorprendente commedia romantica diretta da Simone Aleandri. Il film, disponibile anche in streaming su NOW e on demand in 4K per i clienti Sky, vanta un ricco cast corale composto da Lino Guanciale, Ilenia Pastorelli, Andrea Delogu, Claudio Colica, Grazia Schiavo e Davide Devenuto.

Al centro della storia c'è Lino, interpretato da Lino Guanciale, avvocato di successo abituato ad avere tutto sotto controllo, che vede la sua vita sconvolta quando la moglie Grazia (Grazia Schiavo) lo lascia per Paolo (Davide Devenuto), un affascinante chef carismatico. Lino, mosso da un desiderio di rivalsa, escogita un piano: dimostrare a Grazia che Paolo non è l'uomo giusto per lei. Per riuscirci coinvolge Sofia (Andrea Delogu), donna bellissima e alle prese con un complicato divorzio, offrendole assistenza legale in cambio di un aiuto piuttosto particolare: sedurre Paolo. Ad aiutarli ci sono anche Tommy (Claudio Colica) e Matilde (Ilenia Pastorelli), amici eccentrici pronti a tutto per sostenere i protagonisti in questo difficile piano.

Tra colpi di scena, alleanze improbabili e sentimenti irrisolti, il film offre uno sguardo ironico e delicato sulle complesse dinamiche delle relazioni moderne. Gli intrecci tra i personaggi danno forma a una commedia romantica corale, fatta di nuovi incontri, seconde possibilità e occasioni impreviste che cambiano le vite dei protagonisti.

La regia di Simone Aleandri accompagna il pubblico tra dialoghi brillanti e situazioni paradossali, mettendo al centro le infinite sfumature del sentimento. Da questa insolita collaborazione, tra rivalsa e divertimento, nascerà qualcosa che nessuno aveva previsto.

"Innamorarsi e altre pessime idee" sarà disponibile per tutti i clienti Sky Cinema anche on demand in 4K, garantendo la massima qualità visiva. L'appuntamento con il film è per lunedì 2 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW.