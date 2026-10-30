Fast Animals and Slow Kids: nuovo singolo e tour sold out a Bologna nel 2027

Da domani, venerdì 30 ottobre, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio Inverno Nucleare, il nuovo singolo inedito dei Fast Animals and Slow Kids. Si tratta del primo brano dopo due anni dall'album Hotel Esistenza, segnando una nuova fase per la band perugina grazie alla collaborazione tra Woodworm e Epic/Sony Music Italy.

La canzone rappresenta anche una novità nel metodo di lavoro: Fast Animals and Slow Kids l'hanno scritta insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari e prodotta con Marco Paganelli. Non è facile raccontare Inverno Nucleare, spiegano i FASK. Il brano è stato scritto da noi insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari e prodotto con Marco Paganelli ed il fatto di lavorare con qualcuno al di fuori della band per noi è stata una novità. Dal punto di vista del significato poi questa canzone ha assunto nel tempo (è stata scritta lo scorso maggio) un significato differente per ognuno. Se per Aimone e Alessio Inverno Nucleare è una sorta di scenario ipotetico, qualcosa che tende verso la rovina ma che potrebbe non arrivare mai, per Alessandro e Jacopo la chiave di lettura è legata alla frase Tu sei la neve che rimane dopo l'inverno nucleare ossia le persone, i rapporti umani che rimangono nonostante tutto il male che ci facciamo.

L'uscita del singolo coincide con l'annuncio dell'atteso ritorno live della band: da aprile 2027 partirà l'Inverno Nucleare Tour, che farà tappa in sette dei principali club italiani. I Fast Animals and Slow Kids saliranno sul palco dell'Estragon Club di Bologna, già sold out per la prima data del tour prevista il 16 aprile 2027, e toccheranno successivamente le città di Padova, Milano, Venaria Reale (TO), Napoli, Roma e Firenze.

Sul palco troveremo ancora una volta Aimone Romizi (voce, chitarra), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre), che continuano a rinnovare dopo sette album in sedici anni di carriera il proprio legame con un pubblico sempre più fedele.

I biglietti per tutte le date, tranne Bologna, sono già disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali.

Queste le date del tour: Venerdì 16 aprile 2027 - Bologna, Estragon Club (SOLD OUT) Sabato 17 aprile 2027 - Padova, Gran Teatro Geox Martedì 20 aprile 2027 - Milano, Alcatraz Sabato 24 aprile 2027 - Venaria Reale (TO), Teatro Concordia Martedì 27 aprile 2027 - Napoli, Casa Della Musica Mercoledì 28 aprile 2027 - Roma, Atlantico Venerdì 30 aprile 2027 - Firenze, Teatro Cartiere Carrara

L'attesa per il nuovo singolo e il ritorno live conferma il ruolo centrale dei Fast Animals and Slow Kids nella scena rock indipendente italiana, pronti a portare la propria energia e poesia sui palchi di tutta la Penisola.