Kid Yugi conquista il 2026 con la deluxe di Anche gli eroi muoiono e il fumetto Logos

Kid Yugi, uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana del 2026, torna con la versione deluxe del suo album da record Anche gli eroi muoiono. Già certificato tre volte disco di platino e capace di superare le 150.000 copie vendute, il disco è ora disponibile in una nuova edizione arricchita da cinque inediti che ampliano ulteriormente l'universo musicale dell'artista pugliese classe 2001.



Nella deluxe spiccano brani come Stratos, caratterizzato da testi crudi, e Sentire la Musica, che mette in parallelo Amore e Musica. Novità importante anche la terza collaborazione con 18K in Disobbedire!, brano che rivendica la scelta di non conformarsi. In Puglia Crime Yugi chiama a raccolta i pesi massimi della sua terra, mentre Il mio posto nel Mondo vede la partecipazione di Guè. L'album è stato lanciato da un trailer in stile cinematografico firmato Alessio Mariano: l'autopsia del rapper rivela oggetti improbabili che rimandano alle nuove tracce, in un finale inaspettato degno di Tarantino.



La tracklist conta ventidue tracce con ospiti del calibro di Shiva, Tutti Fenomeni, Tony Boy, ANNA, Ill Santo, FT Kings, Simba La Rue, Artie 5ive e molti altri. Accanto all'uscita discografica, Kid Yugi debutta anche come protagonista di fumetto. Si intitola Logos il primo volume a lui ispirato, nato dalla collaborazione tra Sergio Bonelli Editore, Universal Music Italia e Thaurus. Nel fumetto l'artista diventa l'Eletto in un mondo sotterraneo dove le parole hanno il potere di trasformare la realtà ma condannano al silenzio. Un'avventura epica, ironica e visionaria sul potere delle parole: capaci di creare, distruggere e, soprattutto, liberare. Il progetto porta la firma di un dream team di disegnatori come Ele Bruni, Saspy, Ilenia Gennari, Federico Rossi Edrighi e Samuel Spano, e rappresenta l'omaggio di Kid Yugi sia al mondo dei manga che a quello dei fumetti italiani.



L'anno straordinario di Kid Yugi sarà coronato da La resa dei conti 2027, l'attesissimo evento live il 19 giugno 2027 a Fiera Milano Live. Una serata destinata a entrare nella storia personale dell'artista dopo il successo del tour Anche Gli Eroi Muoiono nei principali palasport d'Italia, tutti andati sold out.



La storia recente di Kid Yugi parla di record: con Anche gli eroi muoiono l'artista ha registrato il miglior debutto di sempre nella settimana di uscita nell'epoca dello streaming, conquistando subito il primo posto nella classifica FIMI/NIQ sia per gli album che per i supporti fisici. Tutte le tracce sono entrate nella Top20 dei singoli. I suoi testi continuano ad affrontare temi come il confine tra bene e male, la crisi dei valori e il ruolo degli eroi nel nostro tempo.



L'artista, il cui vero nome è Francesco Stasi, vanta già 27 dischi di platino, 21 d'oro, oltre 2,5 miliardi di stream complessivi e più di 3,6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Dopo l'ascesa con The Globe (2022) e il clamoroso successo internazionale di I nomi del Diavolo (sei volte platino), Kid Yugi si conferma punto di riferimento del rap italiano contemporaneo.