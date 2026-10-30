A Roma una mostra esclusiva: i ritratti di Bob Dylan scattati da John Cohen del 1961

A partire dal 5 dicembre, la Vinyl Room di Roma apre le porte a un evento straordinario per gli amanti della musica e della fotografia: una mostra con 11 ritratti esclusivi di Bob Dylan realizzati da John Cohen nel 1961, quando il giovane cantautore era appena arrivato a New York.

Curata da Gerardo Martorelli, la mostra presenta fotografie stampate in formato 30x40 cm, numerate 1/10, firmate e prodotte da file originali su carta baritata ai sali d'argento. Si tratta di scatti unici che raccontano l'inizio della leggenda di Dylan attraverso lo sguardo attento di uno dei grandi interpreti della fotografia americana.

John Cohen, fotografo e musicista di rilievo scomparso nel 2019, è stato fondamentale nel documentare la cultura popolare degli Stati Uniti. Oltre a immortalare Bob Dylan nei suoi primi passi a New York, Cohen ha fotografato figure mitiche come Roscoe Holcomb e Woody Guthrie, oltre che i protagonisti della Beat Generation, tra cui Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Lawrence Ferlinghetti e Gregory Corso. Nel 2007 aveva già riscosso successo in Italia con la mostra "ON THE ROAD AGAIN" a Brescia presso la Wave Photogallery.

Durante l'esposizione in Vinyl Room, il pubblico potrà anche immergersi in una vasta collezione di vinili rari, bootleg ed edizioni speciali numerate. Un'occasione unica per chi desidera viaggiare nella storia della musica attraverso le immagini e i dischi più preziosi.

La mostra sarà visitabile dal martedì al sabato, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 19, presso la sede in via della Frezza 53a, a pochi passi da piazza del Popolo. Per informazioni è possibile contattare il numero 06 3214295 o scrivere all'indirizzo email vinylroom2017@gmail.com.

Un viaggio nella memoria che riporta agli inizi di Bob Dylan, accompagnato dallo spirito visionario di John Cohen, in uno spazio dove la passione per la musica continua a vibrare ogni giorno.