La Milanesiana d'Autunno accende Milano con Laura Morante e Bobby Solo

La Milanesiana d'Autunno, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, porta in scena lunedì 2 novembre alle 21.00 al Teatro Franco Parenti di Milano uno degli appuntamenti più attesi della stagione culturale autunnale. La kermesse, ormai considerata un vero e proprio laboratorio delle arti, vede come protagonista Laura Morante, che presenta il suo ultimo libro Dieci storie pop, in cui intreccia i destini di giovani protagonisti sulle note delle più celebri canzoni degli anni Sessanta.



L'atmosfera evocata dalle storie di Morante immerge il pubblico nelle sere d'estate di quegli anni iconici: momenti apparentemente futili che, vissuti all'interno di un gruppo di amici, diventano memoria collettiva e identità di una generazione. A dialogare con l'attrice e scrittrice sarà Elvira Serra, firma storica del Corriere della Sera e autrice di numerosi romanzi che raccontano l'Italia contemporanea.



A seguire, il palco della Sala Grande accoglierà il leggendario Bobby Solo, figura di spicco della musica italiana e interprete di successi indimenticabili come "Una lacrima sul viso" e vincitore di due edizioni del Festival di Sanremo. Il concerto di Bobby Solo impreziosirà una serata che promette emozioni e ricordi, unendo passione letteraria e tradizione musicale in pieno stile Milanesiana.



I saluti istituzionali saranno affidati a Francesco Bernardi, presidente dell'Associazione Incontri Esistenziali e fondatore di Illumia, partner dell'evento. Il biglietto cortesia sarà disponibile al prezzo simbolico di 5 euro, rendendo la cultura sempre più accessibile.



Sotto la guida visionaria di Elisabetta Sgarbi, la manifestazione conferma la vocazione a rappresentare un crocevia di linguaggi e discipline: dalla letteratura al cinema, dalla musica al teatro, passando per filosofia, arte, diritto, economia, sport e fumetto. La Rosa di Franco Battiato, simbolo iconico della Milanesiana fin dalla prima edizione, è stata rielaborata da Franco Achilli come metafora dell'equilibrio tra desiderio e legge.



Elisabetta Sgarbi, dopo una lunga e prestigiosa carriera in editoria, continua a promuovere la cultura italiana non solo attraverso il festival, ma anche con La nave di Teseo e numerosi progetti musicali e letterari. La serata rappresenta un nuovo tassello di un percorso che, partendo da Milano, coinvolge il pubblico nazionale e internazionale, animando il dibattito culturale con ospiti di primo piano.



La Milanesiana d'Autunno è organizzata dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi e da Imarts International Music and Arts, con il patrocinio del Comune di Milano e della Regione Lombardia. Per chi cerca emozioni autentiche tra parole e musica, l'appuntamento del 2 novembre si annuncia imperdibile.