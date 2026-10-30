Gracie Abrams: annunciata la deluxe di Daughter from Hell, nuovo singolo già disponibile

Gracie Abrams annuncia l'uscita della versione deluxe del suo acclamato terzo album, Daughter from Hell, prevista per il 20 novembre su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. La nuova edizione includerà ben cinque brani inediti, tra cui Out of Nowhere, tanto amato dai fan dopo la performance dal vivo al Glastonbury 2025, e Crazy Girl, in arrivo per la prima volta anche in versione digitale dopo la pubblicazione esclusiva in vinile.

Per celebrare l'annuncio, è già disponibile il nuovo singolo Here You Come, There You Go, estratto proprio dalla versione deluxe dell'album, co-scritto insieme al produttore Jim-e Stack e all'autrice Amy Allen. Il brano sarà inoltre disponibile nelle radio italiane a partire da venerdì 6 novembre. Provo la stessa emozione ogni volta che la ascolto, fin da quando l'abbiamo scritta, ed è davvero un dono. Ma in questo caso, mi ha fatto sentire come se mi riportasse indietro ai tempi della scuola elementare, media o superiore, quando si scopre una band che cattura l'attenzione. C'era qualcosa che ti faceva inevitabilmente pensare: "ecco, è proprio il mio genere!". Ed è stato davvero bello rivivere quella sensazione in studio con due persone con cui non avevo mai lavorato prima. È stata un'esperienza diversa, immagino. È stata una sensazione elettrizzante, e l'ho adorata. Sono quindi entusiasta che il brano esca solo un paio di mesi dopo che l'abbiamo realizzata.

Daughter from Hell ha debuttato al primo posto della classifica Billboard 200 e ha conquistato la vetta anche nel Regno Unito, Australia, Canada, Francia, Germania, Paesi Bassi, Irlanda e Nuova Zelanda. Scritto e prodotto in collaborazione con Aaron Dessner, l'album racconta con sincerità e profondità il travaglio e la crescita personale della giovane artista, catturando le complessità della vita a vent'anni. Il brano di lancio Hit the Wall è stato accompagnato da un videoclip ufficiale diretto da Renell Medrano.

La tracklist della versione deluxe presenta ventuno canzoni e si arricchisce della collaborazione con Marcus Mumford in What If It's Right?. Le canzoni di Abrams risultano sincere e introspettive, con influenze folk, ma vestite di una produzione più ricca ed orchestrale, come sottolineato anche dalle recensioni internazionali.

Daughter from Hell arriva dopo il grande successo di The Secret of Us, secondo album che ha raggiunto la vetta in UK, Australia e Paesi Bassi e il secondo posto negli Stati Uniti. Tra i brani di maggior rilievo Close to You, che ha segnato il debutto dell'artista nella Billboard Hot 100, e I Love You, I'm Sorry, traccia Top 10 nella classifica Spotify statunitense. The Secret of Us e il singolo That's So True hanno conquistato la certificazione Oro anche in Italia.

Gracie Abrams farà tappa in Italia con due attesissimi concerti il 23 e 24 maggio all'Unipol Dome di Milano, all'interno del tour mondiale The Look At My Life Tour.

Fin dal debutto nel 2019, Gracie Abrams si è affermata come una delle voci più interessanti della nuova scena pop internazionale. Dal primo EP minor passando per This Is What It Feels Like, fino all'esordio da headliner con Good Riddance e al suo contributo al tour di Taylor Swift, si è guadagnata una solida reputazione e due nomination ai GRAMMY Awards. Nel 2024, con l'album The Secret of Us, ha toccato nuove vette in classifica ed è diventata ambasciatrice della maison Chanel, oltre ad essere protagonista della nuova campagna Coco Mademoiselle Crush Absolu.

Mentre la sua carriera musicale continua tra record e riconoscimenti, Abrams è pronta a esplorare anche il cinema: presto debutterà come attrice nel film Please, diretto da Halina Reijn per A24. In attesa del nuovo progetto discografico, i fan possono già ascoltare Here You Come, There You Go e segnare in calendario il ritorno live dell'artista a Milano per la primavera prossima.