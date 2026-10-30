Simona Ventura ospite a Da Noi... A Ruota Libera su Rai1 con Francesca Fialdini

Domenica 1 novembre alle 17:20 su Rai1 torna l'appuntamento con Da Noi... A Ruota Libera, il programma condotto da Francesca Fialdini e realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Tra gli ospiti di punta della puntata spicca Simona Ventura, uno dei volti più amati della televisione italiana. Attualmente protagonista anche a Ballando con le stelle, Ventura ricopre il ruolo di commentatrice a bordo campo e custode del tesoretto accanto a Francesca Fialdini. La sua presenza in studio promette momenti di grande interesse e spettacolo, offrendo agli spettatori la possibilità di vedere la conduttrice in una veste inedita.

Altro nome di rilievo è quello di Anna Pettinelli, storica conduttrice radiofonica e componente del cast di Tale e Quale Show. Ogni settimana, Pettinelli si mette alla prova tra imitazioni ed esibizioni impegnative, confermando il suo spirito versatile e la voglia di sperimentare nuovi linguaggi televisivi.

In studio anche Sergio Friscia, attore, comico e conduttore dalla lunga carriera, con una presenza costante in radio ogni mattina. Con la sua simpatia e capacità di coinvolgimento, Friscia regalerà sorrisi e aneddoti del suo percorso artistico.

Tra le storie più sorprendenti della puntata c'è quella di Idanna Abignente. A 83 anni, la signora di Pino Torinese è la ballerina di pole dance più anziana del mondo. Due volte campionessa italiana e due volte campionessa mondiale nella categoria senior, Abignente ha conquistato il web con i suoi video di acrobazie, diventando un simbolo di energia senza età e di coraggio nel reinventarsi.

In ogni episodio, Francesca Fialdini porta in primo piano storie di personaggi pubblici e persone comuni che hanno avuto la forza di cambiare vita e rimettersi in gioco. La ruota, simbolo del programma, rappresenta rinascita, trasformazione e coraggio: obiettivo del format è ispirare il pubblico attraverso esempi forti e veri, raccontando esperienze uniche con uno sguardo sempre attento all'attualità.

Dietro le quinte, il programma nasce dall'idea di Cristiana Mastropietro, Vincenzo Faccioli Pintozzi, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, Gaspare Baglio, Angela Melcarne, con la regia di Elisabetta Pierelli. Un team che, puntata dopo puntata, propone una televisione che unisce storie emozionanti, riflessioni e linguaggi diversi per arrivare a un vasto pubblico.