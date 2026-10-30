Malika Ayane co-conduttrice al GialappaShow: grandi ospiti e nuove parodie

Il terzo appuntamento di GialappaShow promette scintille con l'arrivo di Malika Ayane alla conduzione accanto al Mago Forest. La celebre cantante si prepara a essere protagonista di una puntata densa di sorprese e colpi di scena, in onda lunedì 2 novembre alle 21.30 in prima TV assoluta su TV8 e Sky, oltre che in streaming su NOW.



Ayane non sarà solo voce: oltre alle esibizioni live, si cimenterà in una personale e ironica interpretazione di Hotel California, accompagnata dal tenore surreale di Alessandro Betti, e in un esilarante incontro con lo stravagante regista turco di Toni Bonji. Attese anche interviste fuori dagli schemi con il Mago Forest, pronte a svelare il lato più inedito dell'artista.



Tra le novità di questa stagione spicca la fiction parodica Casa Piersilvi, ambientata nell'iconica Casa Vianello, dove Ubaldo Pantani interpreta magistralmente Pier Silvio Berlusconi e Brenda Lodigiani una convincente Silvia Toffanin. Pantani offrirà anche una nuova, esilarante parodia di Francesco Chiofalo.



Il cast, dal sorprendente talento comico, vedrà protagonisti Max Angioni nei panni di uno psicologo imprevedibile e Jaynital, Edoardo Ferrario con la sua versione di Aldo Cazzullo, Giulia Vecchio come Iva Zanicchi ed Emma Marrone e Stefano Rapone nella parodia de Le Iene. Brenda Lodigiani interpreterà Victoria Cabello nella nuova puntata di Chi l'ha visto Retired.



Sul fronte ospiti, la serata accoglierà Lucia Ocone, storica presenza per la Gialappa's Band, insieme a un'esuberante Feliciana che promette risate. Marcello Cesena e Simona Garbarino tornano con un nuovo episodio di Sensualità a Corte, con il cameo di Francesco Paolantoni. Ai momenti surreali si aggiungono le storie di Maccio Capatonda con il podcast Storie Male e le verità fuorvianti di Toni Bonji.



La musica resta uno degli ingredienti chiave: i Neri per Caso accompagneranno Raphael Gualazzi e Martino Vercesi in una sorprendente rivisitazione di I Heard It Through the Grapevine, con contaminazioni di Oye Como Va e Baila Morena. Attese anche le incursioni musicali di Giovanni Vernia nei panni di Terzultimo.



Non mancheranno sorprese, tra cui una nuova puntata di Election Days con Angioni e Betti ed un'apparizione inattesa di Stefano De Martino (interpretato da Gigi) insieme al corpo di ballo sulle note di Cacao Meravigliao.



GialappaShow, ideato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin con la collaborazione di Lucio Wilson e una squadra di autori di spicco della comicità italiana, si conferma appuntamento imperdibile per chi desidera stare al passo con l'ironia più pungente della TV contemporanea.