Jovanotti conquista le radio con Le foglie di te: otto mesi in viaggio e ora Oslo

Le foglie di te, nella nuova versione con la collaborazione di Samurai Jay, è diventata la canzone più trasmessa dalle radio italiane nella settimana dal 22 al 29 ottobre secondo la classifica EarOne. Il singolo, pubblicato da Island/Universal Music, consolida così il successo recente di Jovanotti e anticipa la chiusura del suo progetto internazionale.



Il brano nasce all'interno di Il corpo umano VOL. 1 e conferma ancora una volta la centralità della scrittura di Lorenzo, capace di fondere immagini, desideri e movimento in una canzone d'amore. Il ritornello del pezzo dice SEI FANTASTICA e c'è la parola LIBERTÀ, il pezzo vuole essere un'allegoria pop del mondo femminile, che ci insegna la libertà, da sempre racconta Lorenzo, spiegando il senso di una canzone sospesa tra intimità e visione.



La presenza di Samurai Jay in questa versione aggiunge una nuova energia senza snaturare il cuore del brano: voce, sensibilità e flow che rendono il suono più fisico e ritmato. Una collaborazione nata spontaneamente, come sottolinea Jovanotti stesso: Grazie a tutte le radio per questa numero uno! Conoscere Gennaro "Samurai Jay" è stato un gran bel regalo, ho trovato in lui un talento fresco e un cuore di artista e di bella persona. Amo collaborare quando scatta la scintilla e ci divertiamo. Il mio futuro inizia adesso, succederanno cose pazzesche. Ora cominciamo!



L'ascesa radiofonica di Le foglie di te coincide con la fase conclusiva de L'Arca di Lorè, il viaggio internazionale partito otto mesi fa da Sydney. Dal 1° marzo, Lorenzo ha attraversato il mondo toccando Brisbane, il festival WOMADelaide, il Butterfly Dance di Vienna, il Cruïlla Festival di Barcellona, VaduzSound in Liechtenstein e numerosi altri palchi europei. Un percorso che non si è limitato ai tradizionali circuiti italiani, ma ha posto Jovanotti a contatto con pubblici nuovi, offrendo costantemente occasioni di confronto artistico.



L'esperienza estiva si è poi spostata in Italia con il Jova Summer Party, da Olbia a Roma, dove ogni tappa è diventata una vera città della musica, capace di fondere concerto, viaggio e incontri in una festa collettiva. Al fianco di Lorenzo una super band internazionale con musicisti come Saturnino, Adriano Viterbini, Christian Rigano e molti altri, in grado di attraversare generi e sonorità in continua evoluzione.



Domenica 1° novembre, a Oslo, durante l'Oslo World, Jovanotti sarà protagonista del suo primo concerto nei Paesi nordici, a chiusura dell'Arca di Lorè dopo uno straordinario viaggio da Sydney a Oslo tra musica, scoperta e contaminazioni.



Il calendario futuro si arricchisce già di un nuovo appuntamento: arriverà infatti al cinema dal 26 novembre al 2 dicembre LORENZO - L'incredibile avventura di Jovanotti, il film firmato da Dario Zonta e Carlo Zoratti, accolto con entusiasmo alla Festa del Cinema di Roma. Una nuova occasione per ripercorrere l'energia e la creatività di uno degli artisti più dinamici e visionari della scena musicale italiana.