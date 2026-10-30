Noah Kahan unico live italiano agli I-DAYS 2027: il fenomeno globale a Milano

Noah Kahan sarà protagonista agli I-DAYS 2027 di Milano con l'unica data italiana del suo tour mondiale. Info e dettagli sui biglietti e il celebre festival.

Noah Kahan, il cantautore americano multiplatino e due volte candidato ai GRAMMY, arriva per la prima volta in Italia con l'unica data italiana dell'attesissimo Noah Kahan: The Last Of The Bugs World Tour che farà tappa agli I-DAYS Milano 2027. L'appuntamento è per domenica 4 luglio 2027 all'Ippodromo SNAI San Siro, nell'ambito dell'edizione che si preannuncia già una delle più ambiziose della storia del festival.

Dopo i blink-182, BRESH, SOMBR e i FONTAINES D.C. gli I-DAYS 2027 mettono a segno un altro grande colpo portandosi a casa l'unica data italiana di NOAH KAHAN, artista che al centro della sua musica pone da sempre una narrazione sincera, una vulnerabilità condivisa e brani che aiutano chi ascolta a sentirsi compreso.

Artista da numeri record, Kahan ha totalizzato oltre 21 miliardi di stream nel mondo, 19 milioni di album venduti e 26 certificazioni platino e oro della RIAA. Le sue tournée globali hanno già visto più di 3 milioni di biglietti venduti, affiancando riconoscimenti ai GRAMMY ad altri importanti premi quali BRIT Awards, American Music Awards, Billboard Music Awards e iHeartRadio Music Awards.

Il 2027 si prospetta come un anno importante per la rassegna milanese, che per questa edizione vedrà tra gli headliner anche blink-182, FONTAINES D.C., sombr e BRESH. Il live di Kahan si preannuncia uno degli eventi più attesi e rappresenta la consacrazione definitiva dell'artista statunitense anche nel panorama italiano.

Reduce dal successo mondiale del suo quarto album The Great Divide, prodotto da Gabe Simon e Aaron Dessner, Kahan si conferma voce della sua generazione, grazie a brani emotivamente profondi che affrontano tematiche come successo, identità, famiglia e distanza. L'album, che ha debuttato al primo posto negli Stati Uniti e in vari mercati globali, è stato accompagnato anche dal documentario ufficiale Netflix Noah Kahan: Out of Body.

Il calendario degli I-DAYS 2027 rafforza ulteriormente il ruolo del festival come punto di riferimento per la scena musicale internazionale in Italia. L'Ippodromo SNAI San Siro ospiterà grandi nomi come blink-182 (13 giugno), FONTAINES D.C. (19 giugno), sombr (14 luglio) e BRESH (11 settembre), a conferma di una programmazione sempre rivolta alle eccellenze della musica pop, rock e indie.

Gli I-DAYS, nati nel 1999 come Independent Days Festival, vantano una storia di grandi concerti in Italia, con record di presenze negli ultimi anni. Dal 2023 al 2025 il festival ha portato oltre 420.000 spettatori all'Ippodromo milanese, confermandosi come il più importante evento open air del Paese.

Anche la line-up delle scorse edizioni ha visto alternarsi sul palco artisti di calibro mondiale come Metallica, Lana Del Rey, Green Day, Doja Cat, Justin Timberlake, Dua Lipa, Duran Duran, Linkin Park, Olivia Rodrigo e Post Malone. L'edizione 2026 ha visto protagonisti Maroon 5, Florence + The Machine, Foo Fighters, System Of A Down, David Guetta e A$AP Rocky, rendendo l'evento un appuntamento imprescindibile per gli appassionati di musica dal vivo.

Il concerto di Noah Kahan agli I-DAYS 2027 rappresenta un'occasione unica per assistere dal vivo a uno dei fenomeni musicali globali più importanti del momento e aggiunge un nuovo, prezioso tassello alla storia dei grandi festival italiani.