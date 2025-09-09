Innovazione a misura d’uomo: nasce Tech Tip5, il Manifesto di Samsung e Sprint-Italia

In un mondo in cui la tecnologia è sempre più centrale nelle nostre vite, Samsung Electronics Italia lancia “Tech Tip5 – 5 tecnologie per essere umani”, un progetto che riafferma l’importanza di un’innovazione responsabile, inclusiva e accessibile a tutti. Questo nuovo manifesto, realizzato in collaborazione con Sprint-Italia e patrocinato dall’Unione Nazionale Consumatori, si propone di offrire risposte chiare ai dubbi comuni sull’uso delle nuove tecnologie.

Tech Tip5 identifica cinque aree chiave per un’innovazione responsabile: tutela dei dati personali, accessibilità digitale, benessere e salute digitale, protezione delle persone vulnerabili, e intelligenza artificiale al servizio della vita quotidiana. Queste tematiche vengono affrontate attraverso soluzioni concrete che mirano a trasformare la tecnologia in un’opportunità per tutti.

L’iniziativa si declinerà in una serie di contenuti digitali distribuiti su Instagram, Facebook, X e LinkedIn, in cui l’avv. Massimiliano Dona discuterà con Sergio Delli Noci di Samsung Electronics Italia delle preoccupazioni più comuni dei consumatori. “Samsung e Sprint-Italia hanno saputo trasformare le legittime preoccupazioni degli utenti in opportunità concrete,” afferma Dona, sottolineando l’importanza dell’educazione all’uso responsabile della tecnologia.

L’obiettivo di Samsung è rendere l’intelligenza artificiale semplice e utile per tutti, proteggere i dati e promuovere l’inclusione, sostenendo un rapporto sano e consapevole con la tecnologia. Funzioni come l’accesso tramite impronte digitali, strumenti di digital wellbeing e parental control testimoniano l’impegno dell’azienda per un futuro digitale più sicuro e inclusivo.

Anastasia Buda, head of ESG di Samsung Electronics Italia, ribadisce: “Non basta innovare: occorre farlo con responsabilità, mettendo le persone al centro di ogni scelta. La tecnologia migliore non è quella che stupisce, ma quella che migliora la vita delle persone.” Tech Tip5 rappresenta quindi un passo avanti verso un’innovazione che non lascia nessuno indietro.