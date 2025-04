Innovazione e performance: CASTROL protagonista ad Autopromotec

Castrol si prepara a essere protagonista ad Autopromotec 2025, la prestigiosa biennale internazionale dedicata alle attrezzature e all’aftermarket automobilistico. L’evento si svolgerà dal 21 al 24 maggio presso la Fiera di Bologna, dove Castrol presenterà uno stand all’avanguardia di ben 130 mq, strutturato in tre aree tematiche: Area Prodotto, Area Castrol Service e Area Sponsorship & Entertainment.

Nell’Area Prodotto, i visitatori avranno la possibilità di scoprire le principali referenze del marchio, con un focus speciale dedicato alla gamma Castrol Magnatec. Questi lubrificanti, progettati per offrire una protezione superiore contro l’usura, sono completamente compatibili con le specifiche dei principali costruttori automotive. Tra le formulazioni esclusive si trovano anche quelle sviluppate per il gruppo Stellantis, ideate per garantire performance e affidabilità ai massimi livelli.

L’Area Castrol Service offrirà un’esperienza immersiva in un’officina a marchio Castrol, completa di tutti gli elementi distintivi del marchio. I professionisti del settore potranno esplorare servizi come la Garanzia Motore e il programma di Certificazione Castrol Service, nonché conoscere i dettagli del programma di affiliazione che oggi connette oltre 1000 officine in tutta Italia, una rete pensata per migliorare l’efficienza operativa e fornire un reale vantaggio competitivo.

Nell’Area Sponsorship & Entertainment, Castrol immergerà i visitatori nel mondo delle competizioni, mostrando il proprio impegno in importanti partnership nel motociclismo e nei rally. Gli appassionati potranno provare l’emozione delle piste grazie al simulatore moto LCR e ammirare l’esclusiva Show Bike MotoGP nella sua livrea ufficiale.

La partecipazione ad Autopromotec 2025 è, per Castrol, un investimento strategico essenziale. “La nostra partecipazione ad Autopromotec 2025 costituisce un investimento strategico che ci permette di presentare l’intero ecosistema Castrol in un ambiente unico, dinamico e coinvolgente” ha affermato Davide Busnelli, Sales Manager Automotive Italy di Castrol. “Questa fiera rappresenta un momento cruciale per rafforzare il nostro legame con i professionisti del settore automotive, dando loro la possibilità di conoscere le nostre soluzioni innovative e di esplorare nuove opportunità di business”.

Con la sua tradizione di innovazione e alta qualità, Castrol, parte del gruppo BP, continua a servire clienti in molteplici settori, tra cui l’automobilistico, il marittimo, l’industriale e l’energetico. I suoi prodotti sono apprezzati in tutto il mondo per l’impegno costante nell’eccellenza tecnologica e le prestazioni elevate.