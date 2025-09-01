Innovazioni Fibra Ottica e Wi-Fi 7: le Novità di FRITZ! a IFA 2025

A IFA 2025, FRITZ! presenta entusiasmanti innovazioni destinate a rivoluzionare le case digitali. Dopo il recente rebranding, FRITZ! sfoggia un vasto assortimento di soluzioni innovative presso il padiglione 5.2, stand 177. Le nuove proposte spaziano dalla fibra ottica al Wi-Fi 7, con un’enfasi particolare sul Wi-Fi Mesh.

I prodotti di punta di FRITZ!, comprendono una gamma di modelli FRITZ!Box che supportano diverse tecnologie tra cui GPON, AON e XGS-PON, con velocità che toccano i 10 Gbit/s. Questi dispositivi offrono performance Wi-Fi di alto livello e facilità d’uso, rendendo accessibile a tutti internet ultraveloce. Tra le nuove introduzioni, spiccano il FRITZ!Box 5690 XGS, 5690 Pro e FRITZ!Box 5690; quest’ultimo già disponibile sul mercato. Questi router assicurano massima interoperabilità e funzionalità avanzate di smart home, VPN veloce e telefonia, promettendo un’esperienza comoda durante navigazione e gaming.

Spotlight sui Repeater e il Mesh Wi-Fi: Per potenziare la copertura Wi-Fi domestica, FRITZ! introduce i Mesh Repeater, fra cui il FRITZ!Repeater 2700 e 1700, in grado di migliorare latenza, velocità ed efficienza. Questi repeater sono progettati per funzionare con qualsiasi router, offrendo tutte le comodità del Mesh quando usati come Mesh Master.

Router e Accessori: Il debutto del FRITZ!Box 6825 4G segna un’importante novità nel settore della connettività mobile. Questo entry-level compatto offre Internet stabile con Wi-Fi 6 e velocità fino a 300 Mbit/s, ideale per chi desidera restare connesso in viaggio. Per una transizione fluida verso il Wi-Fi 7, FRITZ! introduce anche il mini adattatore FRITZ!WLAN Stick 6700, pronto all’uso per PC e notebook.

Per gli amanti della qualità delle chiamate, il FRITZ!Fon M3 celebra il suo debutto mondiale: un dispositivo cordless che, oltre a effettuare chiamate HD, consente di controllare agevolmente la casa smart tramite FRITZ!.

Smart Home e FRITZ!OS 8.20: Nel comparto della smart home, FRITZ! introduce la presa intelligente FRITZ!Smart Energy 201, progettata per ottimizzare l’efficienza energetica. Con l’ultimo rollout di FRITZ!OS 8.20, i dispositivi FRITZ! beneficiano di nuove funzionalità come FRITZ! Failsafe e gestione energetica migliorata.

Con un catalogo sempre più ricco, FRITZ! si impone come leader europeo nelle soluzioni per una casa connessa, combinando innovazione e facilità d’uso. Con sede a Berlino e una produzione interamente europea, l’azienda continua a espandere la propria offerta, mantenendo alta la qualità e introducendo continuamente nuove funzionalità nei suoi prodotti. Con il 2024 che ha visto un fatturato di 630 milioni di euro, FRITZ! si posiziona ancora una volta al fianco dei consumatori con soluzioni sempre più performanti e accessibili.