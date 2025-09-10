Italdesign EVX: il concept su piattaforma MEB debutta in anteprima all’IAA di Monaco

La flessibilità e scalabilità della piattaforma modulare elettrica MEB del Gruppo Volkswagen si confermano ancora una volta il punto di partenza per nuove visioni di mobilità. Italdesign presenta infatti EVX, uno studio di design che esplora proporzioni e volumi alternativi rispetto a quelli finora adottati da Volkswagen, con l’obiettivo di aprire scenari inediti per i veicoli elettrici urbani.

Il progetto sarà svelato in visualizzazione olografica il 10 settembre, presso lo stand del Gruppo Volkswagen (Padiglione B1, Stand E102) in occasione dell’IAA Mobility di Monaco, una delle vetrine internazionali più prestigiose per il futuro dell’automotive.

EVX nasce su architettura MEB+ con trazione anteriore ed è stato commissionato da Volkswagen Platform Business come esercizio di ricerca. L’obiettivo è indagare l’equilibrio formale, le proporzioni complessive e le potenzialità espressive di un concept sviluppato con un approccio visionario ma concreto, destinato a veicoli elettrici urbani compatti.

Nonostante non sia legato a un OEM specifico né destinato alla produzione, Italdesign EVX interpreta la forma di un coupé 2+2 a tre porte, dalle dimensioni compatte ma equilibrate: 4,23 metri di lunghezza, 1,82 di larghezza, 1,49 di altezza e un passo di 2,6 metri. In piena tradizione Italdesign, lo studio non si limita a un esercizio stilistico, ma è accompagnato da una preliminare analisi di fattibilità, che garantisce soluzioni realistiche e potenzialmente attuabili.

Uno degli aspetti più interessanti del progetto riguarda la versatilità della piattaforma MEB, che in questo caso si apre non solo al Gruppo Volkswagen, ma anche agli OEM esterni. Italdesign sottolinea così l’adattabilità della tecnologia a mercati diversificati, offrendo una visione di mobilità elettrica accessibile e personalizzabile.

EVX rappresenta inoltre una dimostrazione delle avanzate capacità del Team CAS di Italdesign, capace di trasformare in tempi rapidi idee concettuali in modelli 3D sofisticati e dettagliati. È la prova di un approccio olistico e agile nella gestione delle sfide progettuali, dove la creatività si fonde con il rigore ingegneristico.

Con EVX, Italdesign ribadisce il proprio ruolo di centro di eccellenza per il design e l’ingegneria all’interno del Gruppo Volkswagen, ma anche di ponte strategico con gli OEM esterni. Il progetto diventa così non solo un manifesto di stile, ma anche uno strumento per valorizzare e diffondere le tecnologie proprietarie Volkswagen in contesti applicativi sempre più ampi e diversificati.