JACK SAVORETTI: disponibile adesso il nuovo singolo “DO IT FOR LOVE”

Jack Savoretti, il talentuoso cantautore italo-inglese, ha appena pubblicato il suo nuovo singolo intitolato “Do It For Love“, disponibile da oggi in tutti gli store digitali. Questo brano, dal fascino inconfondibile, è un’ode all’amore e alla passione che caratterizzano la sua carriera musicale. Scritto in collaborazione con l’amico di lunga data Miles Kane, il singolo prende ispirazione da un’esibizione vintage di Julio Iglesias e Charles Aznavour. “Eravamo entrambi in giacca e cravatta, appena usciti da una cerimonia di premiazione e abbiamo pensato: dovremmo fare una canzone come quella.”

Il video live, girato in un’unica ripresa negli Eastcote Studios di West London, cattura l’essenza grezza e autentica di Savoretti e la sua band, offrendo un’esperienza visiva che accompagna perfettamente le sonorità soul e drammatiche del brano.

Una delle rivelazioni più intime di Jack sull’interpretazione di “Do It For Love” accadde durante una performance in Europa dell’Est, poche settimane dopo la registrazione. “Questa canzone è il mio modo di spiegare al pubblico perché siamo lì sul palco. Nel momento in cui ho iniziato a suonare il pianoforte, nel momento in cui ho cantato la prima strofa – mi sono perso in un pozzo dei desideri / vorrei avere qualcuno a cui raccontare / tutte le cose che ho fatto / le ho fatte per amore – ho capito: è un inno per chiunque continui ad andare avanti, chiunque si rifiuti di accettare un no come risposta. Si può romanticizzare il motivo per cui scriviamo, cantiamo ed eseguiamo canzoni. Si può cercare di definirlo. Ma in sostanza: è perché amiamo farlo. È sempre stato il nostro amore”.

In concomitanza con l’uscita del singolo, Jack Savoretti ha annunciato il suo primo concerto da headliner in una delle più iconiche sale da concerto del mondo: la Royal Albert Hall di Londra. La performance, che avrà luogo il 26 aprile 2026, sarà un evento unico per celebrare i 20 anni dall’uscita del suo album di debutto. Questa data segnerà un momento speciale nella carriera di Savoretti, una carriera che vanta già otto acclamati album in studio, di cui due sono arrivati al primo posto nelle classifiche britanniche.

Jack Savoretti è non solo un artista di talento, ma anche un filantropo impegnato. È ambasciatore di War Child e Tusk e ha collaborato con alcune delle più grandi star musicali, tra cui Kylie Minogue, Nile Rodgers, Bob Dylan e Shania Twain. Con oltre un milione di album venduti e più di un miliardo di stream a livello globale, Jack ha incantato il suo pubblico con la sua voce distintiva e il suo stile inconfondibile. Il 2025 e oltre portano con sé la promessa di nuova musica e emozioni, con “Do It For Love” come primo assaggio di ciò che verrà.