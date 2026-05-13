Jaguar Type 01: un nuovo nome segna l'inizio di una nuova era

Jaguar annuncia la Type 01, segnando una svolta significativa verso il futuro del marchio, con un nome che apre a una nuova era di innovazione e design.

Jaguar apre ufficialmente un nuovo capitolo della sua storia con la presentazione della Jaguar Type 01, la nuova GT elettrica di lusso a quattro porte destinata a inaugurare l’era più innovativa del marchio britannico. Il costruttore di Gaydon ha svelato il nome del modello che rappresenterà la rinascita del brand nel segno dell’elettrificazione, del design audace e delle alte prestazioni.

La nuova Jaguar Type 01 non è soltanto un’automobile, ma il manifesto della trasformazione del marchio. La denominazione scelta racchiude infatti il significato profondo del progetto: “Type” richiama le leggendarie sportive che hanno scritto la storia di Jaguar, mentre lo “0” simboleggia le zero emissioni allo scarico della propulsione elettrica. Il numero “1”, invece, identifica la prima vettura di una nuova generazione destinata a ridefinire il futuro della casa inglese.

Il modello sarà una GT elettrica ad alte prestazioni capace di distinguersi per presenza scenica, tecnologia avanzata e dinamica di guida. Secondo quanto comunicato da Jaguar, la Type 01 sarà costruita nel Regno Unito e introdurrà una nuova architettura progettata specificamente per garantire un’identità stilistica unica e una guida coinvolgente.

Uno degli aspetti più sorprendenti riguarda la meccanica. La futura Jaguar Type 01 sarà equipaggiata con una sofisticata configurazione a tre motori elettrici in grado di sviluppare oltre 1.000 CV e più di 1.300 Nm di coppia, numeri che collocano la vettura ai vertici del segmento delle GT elettriche di lusso. Prestazioni estreme che si uniranno a un’impostazione raffinata e a un’esperienza di guida definita dalla casa come “istintiva”.

La scelta del nome “Type” non è casuale. Jaguar riprende infatti una tradizione storica iniziata nel 1951 con la mitica Jaguar C-Type, vincitrice a Le Mans, e proseguita con modelli iconici come la Jaguar E-Type e la Jaguar F-TYPE. Auto che hanno incarnato perfettamente il DNA sportivo ed elegante del marchio britannico.

Rawdon Glover, Managing Director di Jaguar, ha spiegato che il progetto rappresenta un vero e proprio “reset” del brand, pensato per reinterpretare il marchio in chiave contemporanea senza perdere il legame con il passato. La nuova Type 01, secondo il manager, si distinguerà nettamente dalle altre auto elettriche presenti sul mercato sia per stile sia per carattere di guida.

La nuova vettura farà anche una prima apparizione pubblica in occasione del weekend del Monaco E-Prix, dove alcuni prototipi della Jaguar Type 01 sfileranno per le strade del Principato con una speciale livrea camouflage. Un’anticipazione che precede il debutto ufficiale previsto nel corso del 2026.