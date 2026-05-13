MG sfida tutti: la nuova MG4 URBAN debutta a meno di 20.000 €

Il panorama della mobilità elettrica contemporanea assiste a una trasformazione profonda, guidata da una filosofia che mira a scardinare il concetto di "elettrico come lusso" per trasformarlo in una realtà quotidiana e trasversale. MG Motor si pone al centro di questo cambiamento, presentando un’evoluzione della propria gamma che punta su una duplice anima: il perfezionamento tecnologico di un’icona già affermata e l’introduzione di un modello inedito, progettato per ridefinire i parametri di efficienza e spazio nel segmento delle compatte.

La novità più rilevante è rappresentata dalla MG4 URBAN. Non si tratta, come spesso accade nel settore, di un semplice restyling estetico, bensì di un modello completamente nuovo, progettato partendo da un foglio bianco. Sviluppata su una piattaforma dedicata e con un powertrain che differisce profondamente dalla sorella EV, la URBAN nasce per colmare un vuoto di mercato strategico: garantire l'accessibilità economica di una citycar senza sacrificare l'abitabilità e la sicurezza di vetture di categoria superiore.

Il design della URBAN si discosta volutamente dalla linea futuristica della MG4 EV per abbracciare un linguaggio stilistico più morbido e armonioso, pensato per una clientela vasta e diversificata. Le ispirazioni sono nobili: i gruppi ottici, la griglia anteriore e i cerchi traggono linfa dall'iconica roadster Cyberster, mentre la firma luminosa dei fanali posteriori rende omaggio alle origini del marchio richiamando le geometrie della Union Jack.

L'efficienza è il pilastro tecnico della URBAN, ottenuta attraverso oltre 700 simulazioni aerodinamiche che hanno permesso di raggiungere un coefficiente di resistenza (Cx) di appena 0,263. Il cuore pulsante è il motore elettrico “6-in-1”, un modulo compatto che integra motore, caricatore di bordo, centraline e convertitori, riducendo drasticamente gli ingombri. Questa ottimizzazione degli spazi, unita all'architettura della batteria Cell-to-Body (CTB), ha permesso di ricavare un’abitabilità da record: il bagagliaio offre una volumetria di ben 577 litri, che sale a 1.364 litri abbattendo i sedili posteriori.

Parallelamente, la Nuova MG4 EV si evolve puntando su quegli aspetti che i clienti oggi considerano prioritari: il design degli interni e la tecnologia di bordo. L'abitacolo è stato completamente riprogettato seguendo il nuovo family feeling inaugurato con la MGS5 EV, introducendo la cosiddetta “Smart Cabin 2.0”. La plancia accoglie ora un nuovo touchscreen centrale HD da 12,8 pollici animato dal sistema i-SMART, affiancato da un display digitale per il conducente da 10,25 pollici.

Un aspetto particolarmente apprezzato in questa evoluzione è il sapiente bilanciamento tra digitalizzazione e praticità d'uso. Nonostante l'ampio schermo, MG ha scelto di preservare una disposizione razionale di tasti fisici per le funzioni essenziali come il climatizzatore e la regolazione dell'audio, garantendo un accesso immediato durante la guida. Anche la qualità percepita ha subito un netto balzo in avanti grazie all'ampio utilizzo di plastiche soft touch, pelle sintetica e inserti in microfibra.

Sul fronte della sicurezza, la MG4 EV si proietta già nel futuro, allineandosi ai severi standard del 2026 grazie alla suite MG Pilot 3.0. Il sistema vanta ora 14 dispositivi ADAS di ultima generazione e introduce la funzione "MG Pilot personalizzabile", un comando rapido che permette di memorizzare e attivare con un solo tasto le impostazioni preferite del conducente. Esteticamente, la vettura mantiene la sua silhouette futuristica, aggiornandola con nuovi cerchi da 18 pollici aerodinamici, uno spoiler posteriore monoblocco e nuove tinte come l'Ealing Green e il Piccadilly Blue.

MG ha deciso di rinnovare anche la struttura dei nomi, introducendo un sistema più chiaro che verrà esteso a tutto il listino futuro: gli allestimenti si divideranno principalmente in Comfort e Premium.

Per quanto riguarda la MG4 URBAN, l'offerta si concentra su batterie con chimica LFP (Litio-Ferro-Fosfato) da 43 kWh e 54 kWh. La versione da 43 kWh garantisce 325 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP, che diventano ben 478 km in ambito cittadino. La variante da 54 kWh alza l'asticella, superando i 600 km nel ciclo urbano.

La Nuova MG4 EV, invece, si posiziona verso l'alto, offrendo esclusivamente i tagli di batteria più capienti: 64 kWh e 77 kWh. La batteria da 64 kWh per l'allestimento Premium adotta ora la chimica LFP, mentre le versioni Premium da 77 kWh e la sportiva XPower AWD da 64 kWh (capace di 435 cv) mantengono la chimica NMC.

Il vero "terremoto" per la concorrenza arriva però dal posizionamento commerciale. MG ha messo a punto un'offerta di lancio straordinariamente aggressiva basata sul finanziamento TCM MG Boost, mirata a rendere l'elettrico una scelta accessibile a tutti, non solo a una nicchia.

Grazie a questa formula, la MG4 URBAN abbatte la soglia psicologica dei 20.000 €, presentandosi con un prezzo di attacco di 19.490 €. Ancora più significativo è il dato relativo all'intera gamma URBAN che, inclusa la versione Premium con batteria maggiorata e dotazione full optional, rimane stabilmente al di sotto dei 25.000 €. Per quanto riguarda la MG4 EV, l'allestimento Premium da 64 kWh viene proposto a un prezzo di lancio di 29.490 €.

Si tratta di un traguardo commerciale unico, specialmente in un mercato dove spesso i prezzi di listino d'attacco sono solo teorici e le versioni realmente equipaggiate superano abbondantemente i 30.000 €. MG punta invece sulla trasparenza e sul valore reale, offrendo su tutti i modelli una garanzia di fabbrica di 7 anni o 150.000 km.







