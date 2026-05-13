Opel accende l'XS CARNIGHT Wörthersee 2026 con i nuovi modelli GSE

XS CARNIGHT Wörthersee 2026 si conferma uno degli eventi automobilistici più attesi dell'anno, con circa 25.000 visitatori previsti nella sola Klagenfurt e nelle aree limitrofe. Opel si presenta ancora una volta da protagonista con una gamma di modelli elettrificati e ad alte prestazioni pronti a conquistare fan e appassionati. Tra le novità, spiccano il nuovo Opel Mokka GSE 100% elettrico, il prototipo dell'attesa Opel Corsa GSE e la spettacolare concept car Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo.

L'adrenalina sale grazie al debutto del nuovo Opel Mokka GSE, SUV sportivo pensato per l'uso quotidiano ma capace di prestazioni sorprendenti: 207 kW (281 CV), 345 Nm di coppia, accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 5,9 secondi e velocità massima di 200 km/h, facendone la più veloce Opel full electric di serie mai costruita. Il suo design deciso e la tecnologia ispirata al mondo rally completano il quadro di un'esperienza di guida entusiasmante e innovativa.

Per chi cerca emozioni ancora più intense, la nuova Opel Corsa GSE appare già pronta a entrare nel cuore degli appassionati. Il modello, che amplierà la gamma GSE entro fine anno, promette le stesse performance elettriche del Mokka GSE (207 kW e 345 Nm), ma punta tutto sulla dinamica ancora più spinta: soli 5,5 secondi da 0 a 100 km/h, rendendola la vettura Opel più scattante prodotta fino ad oggi. La Corsa GSE, in anteprima all'evento con una livrea camouflage accattivante, conferma l'ambizione sportiva della casa tedesca.

Non passa certo inosservata la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, concept futuristica dal design inedito nero e grigio e dati tecnici che lasciano senza fiato: 588 kW (800 CV), 800 Nm di coppia, 0-100 km/h in soli 2 secondi e velocità massima di 320 km/h. Per la prima volta l'auto è presentata al pubblico nella nuova veste e, grazie al simulatore Gran Turismo 7 installato in loco, i visitatori possono anche mettersi virtualmente al volante, vivendo l'emozione della guida in una dimensione phygitale che unisce reale e digitale.

L'atmosfera a Klagenfurt è animata non solo dalle auto, ma anche dagli eventi collaterali che compongono il festival. Dalle esposizioni gratuite nelle piazze cittadine ai raduni esclusivi, i fan hanno diverse occasioni per vivere da vicino il mondo Opel GSE. Il momento clou si terrà sabato presso il Klagenfurt Exhibition Centre, dove tutti i modelli saranno protagonisti assoluti della scena.

L'XS CARNIGHT Wörthersee consolida così la sua posizione di appuntamento imprescindibile per chi ama l'innovazione, la velocità e il futuro dell'automotive. Opel cavalca questa onda di entusiasmo con una proposta che mette al centro la sportività elettrica e il coinvolgimento diretto del pubblico, dimostrando cosa significa davvero il nuovo corso GSE: divertimento puro e emozioni ad alto voltaggio.