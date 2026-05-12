Volkswagen festeggia 50 anni di GTI con l'anteprima mondiale della ID. Polo GTI elettrica

Il mito GTI entra ufficialmente nell’era elettrica. In occasione della 24 Ore del Nürburgring 2026, Volkswagen celebra il cinquantesimo anniversario delle iconiche tre lettere rosse con un weekend ricco di emozioni, motorsport e anteprime mondiali. Dal 14 al 17 maggio, il celebre circuito tedesco diventerà il palcoscenico perfetto per raccontare mezzo secolo di sportività, passione e piacere di guida.

L’evento più atteso sarà senza dubbio la presentazione della nuova Volkswagen ID. Polo GTI, il primo modello completamente elettrico del marchio a sfoggiare il prestigioso badge GTI. L’anteprima mondiale avverrà venerdì sul Ring-Boulevard del Nürburgring, davanti a migliaia di appassionati provenienti da tutta Europa. Con questa novità, Volkswagen inaugura un nuovo capitolo nella storia delle compatte sportive, traghettando l’anima GTI verso la mobilità a zero emissioni.

La scelta del Nürburgring non è casuale. La 24 Ore del Nürburgring rappresenta uno degli appuntamenti motoristici più importanti al mondo, capace di richiamare circa 280.000 spettatori ogni anno. Un contesto ideale per celebrare i 50 anni di un’icona che ha segnato intere generazioni di automobilisti.

Accanto al debutto della ID. Polo GTI, il marchio tedesco sarà protagonista anche in pista con tre esemplari della Golf GTI Clubsport 24h, pronti a sfidare l’inferno verde nella celebre gara endurance. Due vetture correranno nella classe SP4T con una speciale livrea celebrativa dedicata all’anniversario GTI.

La Golf GTI Clubsport 24h numero 50 potrà contare su un equipaggio d’eccezione formato da Benjamin Leuchter, dal pluricampione mondiale rallycross Johan Kristoffersson e dagli specialisti del Nürburgring Heiko Hammel e Nico Otto. L’obiettivo dichiarato è conquistare la terza vittoria consecutiva di classe.

La seconda vettura, numero 76, sarà affidata a Fabian Vettel, Timo Hochwind, Jonathan Mogotsi e Nico Otto, mentre la Golf GTI Clubsport 24h numero 10 gareggerà nella classe SP3T con un team guidato dall’ex nazionale tedesco Max Kruse insieme a Christoph Lenz, Matthias Wasel e Jens Dralle. Tutte le vetture saranno preparate dal team Max Kruse Racing di Duisburg.

Dal punto di vista tecnico, la nuova Golf GTI Clubsport 24h evolve ulteriormente rispetto alla stagione precedente. La compatta da competizione sviluppa 397 CV (291 kW) e introduce importanti aggiornamenti pensati per affrontare le estreme sollecitazioni del Nordschleife. Tra le principali novità spicca il raffreddamento attivo del cambio, studiato per aumentare l’affidabilità nelle lunghe 24 ore di gara.

Grande attenzione anche alla riduzione del peso. Oltre alle portiere in composito di fibra di carbonio introdotte nel 2025, ora anche il portellone posteriore utilizza lo stesso materiale leggero. Il risultato è una massa complessiva di appena 1.200 kg senza pilota, elemento fondamentale per migliorare agilità e prestazioni sul leggendario tracciato tedesco.

Volkswagen punta inoltre sulla sostenibilità anche nel motorsport. Tutte le Golf GTI Clubsport 24h utilizzeranno infatti carburante E20, composto per il 60% da materie prime rinnovabili. Una soluzione che permette di ridurre le emissioni di CO2 mantenendo elevate prestazioni in pista.

Nel corso del weekend, il pubblico potrà ammirare anche la nuova Golf R 24H, concept che anticipa la futura vettura da competizione destinata alla 24 Ore del Nürburgring 2027. Non mancherà infine una spettacolare parata celebrativa con circa 40 Volkswagen GTI appartenenti a tutte le otto generazioni del modello, che sfileranno lungo il Nordschleife davanti ai tifosi. Tra loro sarà presente anche la nuova ID. Polo GTI elettrica, simbolo del futuro sportivo di Volkswagen.