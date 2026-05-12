SEAT Ibiza e Arona: nuovi colori vivaci e dotazioni aggiornate per il 2026

SEAT rinnova Ibiza e Arona con due nuovi colori, avanzate dotazioni di serie e pacchetti opzionali vantaggiosi, puntando su personalità e competitività.

Il marchio spagnolo continua a evolversi e a rafforzare la propria identità nel segmento urbano. Con un annuncio ufficiale che segna un nuovo passo avanti per il linguaggio stilistico del brand, SEAT arricchisce le gamme Ibiza e Arona introducendo contenuti tecnici inediti e una palette cromatica ancora più vivace. L'obiettivo dichiarato è quello di consolidare il legame emotivo con i guidatori più giovani, puntando su una personalizzazione che non scende a compromessi con la sostanza.

La novità più visibile riguarda l'estetica esterna grazie all'introduzione di due verniciature che promettono di non passare inosservate. La gamma accoglie il Liminal, un rosso espressivo che trasmette forza visiva ed energia pura, e l'Hypnotic, un giallo vibrante pensato per esaltare la freschezza e l'attitudine dinamica dei due modelli. Queste tonalità si aggiungono alle sette già disponibili al lancio, tra cui l'esclusivo Onyric, sottolineando la volontà di SEAT di offrire veicoli dalla forte personalità cromatica.

Oltre all'impatto estetico, SEAT ha lavorato per elevare il cosiddetto value for money attraverso una dotazione tecnologica più ricca. La configurazione standard di entrambi i modelli include ora sistemi di assistenza alla guida e comfort di categoria superiore. Tra questi spiccano l'High Beam Assist per la gestione automatica degli abbaglianti e lo specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente. Per quanto riguarda la Ibiza FR, si aggiungono i gruppi ottici anteriori Full LED con regolazione automatica della profondità, mentre la Arona FR vede l'introduzione di sensori di parcheggio completi di videocamera posteriore.

La strategia di semplificazione per il cliente si concretizza nei nuovi FR Pack. Per la Ibiza, questo pacchetto include il sistema di navigazione con schermo da 9,2 pollici, il SEAT Virtual Cockpit da 10,2 pollici, sedili sportivi avvolgenti e cerchi in lega da 18 pollici Performance Machined. Anche Arona FR beneficia di un pacchetto analogo che integra il Keyless Pack e il Safe and Drive Pack M, garantendo un vantaggio economico significativo rispetto alla somma dei singoli accessori.

Il rinnovamento arriva in un periodo di grande salute per il marchio. La SEAT Ibiza ha concluso l'anno 2025 come regina delle vendite del brand con 94.800 unità consegnate, seguita a breve distanza dal SUV urbano SEAT Arona con 72.400 unità. Entrambi i modelli sono progettati, sviluppati e prodotti nello stabilimento di Martorell, rappresentando il cuore pulsante della strategia del Gruppo Volkswagen per attirare una clientela giovane e dinamica attraverso motorizzazioni che spaziano dai propulsori a combustione tradizionale ai moderni sistemi mild hybrid.