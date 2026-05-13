NPK EZ Drive, il kit emergenza auto completo

Massima sicurezza e affidabilità con No Problem Kit: il marchio di MAK S.p.A. ideato per fronteggiare le emergenze sulla strada in modo rapido ed efficace.

Si chiama NPK EZ Drive ed è la nuova proposta di No Problem Kit pensata per chi desidera affrontare ogni viaggio con un livello superiore di sicurezza e tranquillità. Il nuovo kit emergenza auto, già disponibile a magazzino, nasce con l’obiettivo di offrire una soluzione completa per gestire gli imprevisti su strada grazie a una dotazione ricca e versatile.

NPK EZ Drive si propone come un alleato indispensabile per automobilisti, professionisti e famiglie che vogliono avere sempre a disposizione strumenti utili in situazioni di emergenza o necessità quotidiana.

All’interno della pratica borsa da baule trovano spazio numerosi accessori progettati per affrontare differenti scenari. Tra gli elementi più interessanti spicca il kit attrezzi multifunzione con pinza, chiave inglese e cacciaviti, pensato per piccoli interventi rapidi direttamente sul veicolo.

Grande attenzione anche alla sicurezza grazie alla presenza di un estintore da 1 kg omologato per incendi di classe A, B e C, ideale quindi per materiali solidi, liquidi infiammabili e gas. In caso di emergenze notturne o scarsa visibilità, il kit include inoltre una torcia LED USB ricaricabile con magnete e gancio integrato, soluzione pratica per lavorare in sicurezza vicino all’auto.

NPK EZ Drive integra anche strumenti dedicati alla protezione personale come il poncho impermeabile antipioggia, i guanti da lavoro con presa rinforzata e il guanto raschia ghiaccio con interno in pile, particolarmente utile durante la stagione invernale.

Uno degli elementi distintivi del nuovo kit è la presenza dell’etilometro, dispositivo che consente di verificare il tasso alcolemico attraverso l’analisi dell’aria espirata. Una scelta che sottolinea l’attenzione del marchio verso la sicurezza stradale e la prevenzione.

Non manca poi il martello frangivetro con taglia cinture integrato, accessorio fondamentale in situazioni di emergenza estrema, progettato per consentire una rapida uscita dall’abitacolo in caso di necessità.

A completare la dotazione troviamo un panno in microfibra ad alta capacità assorbente, ideale per asciugare e lucidare superfici in vetro, plastica e metallo senza lasciare aloni.

Dal punto di vista pratico, la borsa di NPK EZ Drive è dotata di doppie strisce in velcro che permettono di fissarla stabilmente nel bagagliaio, evitando spostamenti durante la marcia. Inoltre, il kit può essere personalizzato con patch laterali colorate e con configurazioni dedicate anche per i singoli accessori presenti all’interno.