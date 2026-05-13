Xiaomi Electric Scooter 6 Series: la nuova frontiera della mobilità urbana in Italia

Xiaomi ha annunciato il debutto italiano dell'attesa gamma Electric Scooter 6 Series, una linea completa di monopattini elettrici progettata per rispondere alle più diverse necessità di mobilità urbana. La presentazione, avvenuta in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, porta ora in vendita in Italia i modelli Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, Max, Pro, 6 e 6 Lite, offrendo un ventaglio di soluzioni adatte a ogni stile di guida.



Punta di diamante della serie è il nuovo Xiaomi Electric Scooter 6 Ultra, capace di prestazioni da vero top di gamma. Il motore raggiunge una potenza di picco di 1200W con modalità Boost, permettendo accelerazioni rapide e la possibilità di affrontare salite impegnative. I pneumatici all-terrain da 12 pollici e il sistema di sospensione a doppio braccio oscillante offrono stabilità e comfort anche su superfici sconnesse. L'autonomia spicca con 75 km e la ricarica rapida garantisce fino a 30 km di mobilità in un'ora, riducendo i tempi di inattività.



Il modello Ultra non trascura la sicurezza, equipaggiandosi con doppi freni a disco, E-Brake, E-ABS, TCS e certificazione IPX6 contro l'acqua. La connettività intelligente è assicurata tramite app Xiaomi Home e integrazione con il servizio Apple Find My. Il comfort di guida viene ulteriormente migliorato da manubri ergonomici, pedana allargata, acceleratore combinato e display TFT a colori da 3 pollici, tutto sotto la grintosa finitura Lightning Yellow.



Scende in campo per le lunghe percorrenze anche Xiaomi Electric Scooter 6 Max, dotato di potenza massima di 1100W, autonomie fino a 70 km e pneumatici da 12 pollici. Il punto di forza è rappresentato dalle sospensioni a corsa estesa da 45 mm, con molla anteriore a forcella e doppie molle posteriori, che assicurano una guida sempre stabile. Anche qui la sicurezza è una priorità, con indicatori di direzione, Apple Find My e certificazione IPX6.



Xiaomi Electric Scooter 6 Pro si rivolge a chi cerca un equilibrio tra tecnologia e stabilità. Il motore da 1000W permette di coprire 70 km e affrontare pendenze fino al 22%. Grazie ai pneumatici all-terrain e sospensioni anteriori e posteriori, le vibrazioni vengono efficacemente assorbite. Il Sistema di Controllo della Trazione (TCS) migliora la stabilità su superfici scivolose, mentre la certificazione IPX5 assicura la resistenza all'acqua.



Per muoversi con agilità in città, Xiaomi Electric Scooter 6 offre il giusto compromesso. Motore da 800W, autonomia di 45 km e capacità di superare pendenze del 18% lo rendono un partner affidabile nei tragitti quotidiani. Il design comprende un esclusivo kicktail, doppia ammortizzazione, pneumatici tubeless da 12 pollici, doppio sistema frenante e certificazione IPX5.



Chiudendo la gamma, Xiaomi Electric Scooter 6 Lite pensa agli utenti che cercano praticità e leggerezza. Con motore da 500W, autonomia di 25 km e peso contenuto, è ideale per brevi spostamenti urbani. Sulla sicurezza incidono la sospensione anteriore a doppia molla, pneumatici da 10 pollici, sistema frenante doppio e certificazione IPX4.



Tutti i modelli danno particolare rilievo alla sicurezza, al comfort di guida e all'integrazione con la piattaforma Xiaomi Home, confermando la volontà dell'azienda di potenziare la mobilità smart nelle città italiane.



La nuova serie Electric Scooter 6 è già disponibile all'acquisto sul sito ufficiale di Xiaomi, pronta a trasformare l'esperienza della mobilità urbana per i rider italiani di ogni esigenza.