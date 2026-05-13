Nuova Jeep Avenger: tecnologia, libertà di scelta e stile per gli 85 anni

La nuova generazione di Jeep Avenger apre un nuovo capitolo nella storia del marchio americano, condensando 85 anni di tradizione off-road, innovazione e libertà in un SUV compatto pensato per il mercato europeo ma capace di conquistare clienti in tutto il mondo. Disegnata a Torino e sviluppata in Europa, la Nuova Jeep Avenger evolve profondamente mantenendo intatto il DNA che ha decretato il successo del modello sin dal debutto.

Con oltre 270.000 ordini complessivi, di cui il 60% elettrificati, Avenger si conferma uno dei modelli più importanti nel panorama B-SUV europeo. In Italia è già oggi il SUV più venduto e uno dei modelli più richiesti in assoluto, grazie a una formula che unisce design distintivo, tecnologia avanzata, capacità off-road e una gamma motori estremamente ampia.

La Nuova Jeep Avenger introduce un restyling che punta a rafforzare il family feeling della gamma Jeep. Protagonista assoluta è la celebre calandra a sette feritoie, ora arricchita da un’illuminazione LED retroilluminata ispirata alla nuova Jeep Compass. Una soluzione che rende il frontale immediatamente riconoscibile anche di notte e che anticipa il nuovo linguaggio stilistico del marchio.

Il concetto “Design to Function” resta centrale nel progetto. Le protezioni lungo la carrozzeria, i fari incassati e gli elementi sottoscocca molded-in-color contribuiscono a migliorare la resistenza ai piccoli urti urbani e alle escursioni off-road. Sulla versione 4xe compaiono inoltre dettagli verticali rossi sul frontale e il nuovo Jeep Shield.Debuttano anche nuovi cerchi in lega da 17 e 18 pollici con dettagli ispirati alla storica Willys Jeep, mentre la palette colori si amplia con le nuove tinte Forest e Bamboo, che si aggiungono a Granite, Ruby, Snow, Storm e Volcano. Disponibile anche il tetto nero a contrasto per una maggiore personalizzazione.

L’abitacolo della Nuova Jeep Avenger è stato completamente aggiornato con materiali più morbidi, inserti imbottiti sulla plancia e nuovi rivestimenti premium in tessuto e vinile sugli allestimenti superiori Altitude e Summit.

La versione 4xe introduce invece interni verdi lavabili e particolarmente resistenti, pensati per chi utilizza il SUV anche in contesti outdoor. Migliora inoltre l’ergonomia del sistema Selec-Terrain®, ora rifinito in rosso e rivestito in gomma per essere facilmente individuabile durante la guida. Tra le novità più importanti della Jeep Avenger 2026 spiccano i nuovi fari LED Matrix, progettati per migliorare sicurezza e comfort durante la guida notturna. Il fascio luminoso si adatta automaticamente al traffico e alla velocità, illuminando meglio curve e bordi strada senza abbagliare gli altri utenti.

Debutta anche una nuova telecamera anteriore che consente di ottenere una vista a 360° del veicolo. Il sistema ricostruisce digitalmente l’area circostante semplificando le manovre di parcheggio e riducendo il rischio di piccoli urti.Restano confermate le capacità off-road che distinguono Avenger nel segmento B-SUV, con angoli caratteristici ottimizzati e una luce a terra fino a 210 mm. Anche le versioni a trazione anteriore beneficiano del sistema Selec-Terrain e dell’Hill Descent Control di serie.

Uno dei punti di forza della Nuova Jeep Avenger è la libertà di scelta. Il SUV compatto americano viene proposto con motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche, sia con trazione anteriore sia integrale.

La nuova versione Turbo benzina da 100 CV utilizza un motore tre cilindri 1.2 da 101 CV e 205 Nm di coppia abbinato a un cambio manuale a sei marce. Il turbocompressore a geometria variabile migliora la risposta ai bassi regimi e rende più brillante la guida urbana.Per chi cerca maggiore comfort è disponibile la motorizzazione e-Hybrid da 110 CV, dotata di tecnologia a 48V e cambio automatico doppia frizione a sei rapporti. Il sistema consente anche brevi percorrenze in modalità completamente elettrica.

La più estrema è la versione Jeep Avenger 4xe da 145 CV, che combina motore termico anteriore e propulsore elettrico posteriore garantendo trazione integrale e capacità off-road superiori. La coppia trasmessa alle ruote posteriori raggiunge i 1.900 Nm, permettendo al SUV di affrontare pendenze impegnative anche su fondi a bassa aderenza.Per chi punta invece alla mobilità a zero emissioni, la versione elettrica da 156 CV offre una batteria da 54 kWh, ricarica rapida fino a 100 kW e un’autonomia fino a 400 km WLTP.Il nuovo motore Turbo 100 introduce numerose soluzioni per migliorare consumi ed emissioni, tra cui l’iniezione diretta ad alta pressione da 350 bar, il funzionamento secondo il ciclo Miller e un sistema di distribuzione ottimizzato per ridurre gli attriti interni.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’affidabilità, con una nuova catena di distribuzione ad alta durabilità e oltre 30.000 ore di test effettuate in condizioni estreme. Migliorano infine gli intervalli di manutenzione, ora fissati a due anni o 25.000 km.

La Nuova Jeep Avenger offre una dotazione tecnologica particolarmente ricca già di serie. Il sistema infotainment da 10,25 pollici supporta Apple CarPlay e Android Auto wireless, aggiornamenti over-the-air e un’interfaccia completamente personalizzabile.Attraverso la Jeep App è possibile controllare numerose funzioni da remoto, tra cui localizzazione del veicolo, apertura e chiusura porte, stato della batteria, ricarica e climatizzazione.

Ottima anche la praticità, con un bagagliaio fino a 380 litri, pianale reversibile lavabile e ben 34 litri di vani portaoggetti all’interno dell’abitacolo.

Per celebrare gli 85 anni del marchio, Jeep introduce la nuova Avenger 85th Anniversary, una versione esclusiva che rende omaggio alla lunga tradizione del brand.All’esterno spiccano i loghi celebrativi sui parafanghi, i dettagli oro su paraurti e cerchi e uno speciale adesivo tartan sul cofano con il logo “85 Years of Adventure”. Gli interni riprendono lo stesso tema con sedili dedicati, rivestimenti tartan e cuciture dorate che enfatizzano il carattere esclusivo della serie speciale.

Basata sull’allestimento Altitude — o Upland nel caso della 4xe — la versione celebrativa include di serie la nuova calandra illuminata, fari LED Matrix, telecamera a 360°, illuminazione ambientale multicolore e cerchi da 18 pollici con finitura oro.

Con questa evoluzione, la Nuova Jeep Avenger rafforza ulteriormente il proprio ruolo di riferimento tra i B-SUV europei, puntando su design distintivo, motorizzazioni elettrificate, capacità off-road e tecnologia avanzata per continuare a conquistare il pubblico europeo.