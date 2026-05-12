Cupra Raval, l'elettrica spagnola da 26.000 euro e 226 CV

Cupra continua a costruire la sua identità di marchio elettrificato e lo fa con un modello che rappresenta un passaggio significativo nella sua storia. Si chiama Cupra Raval, è la nuova compatta 100 per cento elettrica del brand spagnolo e segna due primati: è la prima Cupra elettrica del segmento B ed è la prima vettura completamente elettrica prodotta nello stabilimento di Martorell, sede centrale del marchio alle porte di Barcellona. Il prezzo di partenza è di 26.000 euro per la versione di accesso, in arrivo in una fase successiva, mentre già da ora sono disponibili tre Launch Edition con batteria da 52 kWh.

La Raval misura 4.046 millimetri di lunghezza, 1.784 di larghezza e 1.514 di altezza, con un passo di 2.599 millimetri. Numeri da segmento B che, secondo Cupra, non comprimono la vivibilità interna: il bagagliaio dichiarato è di 441 litri, valore notevole per la categoria, reso possibile dall'architettura nativamente elettrica della piattaforma MEB+. La trazione è anteriore.

Il design esterno riprende il linguaggio Cupra portandolo in una dimensione più giovane e urbana. Il frontale conserva la firma "muso di squalo" del marchio, con fari Matrix LED, logo Cupra illuminato e una cerimonia di accensione che secondo il costruttore dà alla vettura un carattere ad alto contenuto tecnologico. Lungo la fiancata, le maniglie a scomparsa con illuminazione integrata uniscono pulizia estetica e vantaggi aerodinamici. Al posteriore, il diffusore prominente, gli effetti luminosi tridimensionali e la luce posteriore continua da un lato all'altro completano l'identità visiva del modello.

Cupra dichiara per la Raval la minor resistenza aerodinamica tra tutti i modelli del marchio, risultato del lavoro su prese d'aria anteriori, profili laterali posteriori a forma di C, cerchi ad alta efficienza, maniglie a scomparsa e spoiler posteriore. Pneumatici larghi 235 mm rappresentano la sezione più ampia del segmento, e sono disponibili otto disegni di cerchi in lega: uno da 17 pollici, due da 18 e cinque da 19. La palette colori comprende sette tonalità, tra cui spiccano l'iridescente Plasma, capace di variare dal ciano all'indaco al rosso rosato secondo la luce, e finiture opache come Manganese Matt e Century Bronze Matt.

Il debutto italiano avviene con tre Launch Edition, ciascuna pensata per intercettare un profilo di cliente differente, tutte equipaggiate con la batteria NMC da 52 kWh netti e ricarica rapida in corrente continua fino a 105 kW (dal 10 all'80 per cento in 24 minuti).

La Launch Edition di accesso eroga 211 CV (155 kW) con un'autonomia fino a 446 km e rappresenta la versione più equilibrata della gamma. La Launch Edition Plus mantiene la stessa motorizzazione ma arricchisce la dotazione con sistemi avanzati di assistenza alla guida, fari Matrix LED, sedili sportivi avvolgenti in Dinamica e impianto audio Sennheiser a 12 altoparlanti. La Launch Edition VZ è l'allestimento più sportivo e prestazionale: 226 CV (166 kW) e 290 Nm di coppia, accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e velocità massima di 175 km/h, con un'autonomia di circa 440 km.

In una seconda fase si aggiungerà la versione con batteria LFP da 37 kWh netti, disponibile in due livelli di potenza (85 kW/116 CV e 99 kW/135 CV) con autonomia stimata intorno ai 300 km. Per quest'ultima, la ricarica rapida DC arriverà rispettivamente a 50 kW e 88 kW. Il cuore tecnico della gamma è il motore elettrico APP 290 di ultima generazione, abbinato a un pacco batteria PowerCo con tecnologia cell-to-pack che, secondo Cupra, aumenta la densità energetica di circa il 10 per cento.

L'impostazione di Cupra Raval punta a distinguersi nel segmento per il piacere di guida. Il telaio è ribassato di 15 millimetri rispetto alla piattaforma standard, la carreggiata è più ampia di 10 millimetri, lo sterzo è progressivo e il sistema ESC dispone di una modalità Sport. La versione VZ alza ulteriormente l'asticella con sospensioni a controllo dinamico DCC Sport (taratura più rigida del 5 per cento rispetto al DCC standard), modalità ESC Off, cerchi da 19 pollici e soprattutto un differenziale elettronico a slittamento limitato che gestisce in modo attivo la distribuzione della coppia tra le ruote. L'avantreno della VZ adotta inoltre un setting sportivo con maggiore camber negativo e centro di rollio più alto.

Per la prima volta su una Cupra debutta il sistema frenante elettronico Cupra "one box", che integra servofreno e moduli ESC migliorando la sensibilità del pedale e l'efficacia del recupero energetico. I freni a disco sono presenti sia all'anteriore sia al posteriore. Tra le funzioni dedicate al carattere sportivo del modello c'è la e-launch, che attraverso una sequenza coordinata di luci, animazioni e suoni nell'abitacolo trasforma ogni partenza da fermo in un piccolo rituale ispirato al motorsport.

L'abitacolo è organizzato intorno alla figura del conducente. La console centrale è sospesa, liberando spazio portaoggetti, e tutte le interfacce per clima e infotainment sono integrate per garantire pulizia ed ergonomia. Cupra propone quattro configurazioni interne progressive: Pulse con sedili in tessuto riciclato al 100 per cento, Immersive con sedili sportivi in Dinamica realizzata al 73 per cento da microfibra riciclata, Feel con pelle vegana e materiali riciclati per almeno il 36 per cento, e in cima alla gamma il pacchetto Ahead che introduce per la prima volta su una Cupra un rivestimento in tessuto con elementi 3D realizzati su richiesta con tecnologia di knitting tridimensionale ed elementi stampati in 3D sul cruscotto.

Tra le caratteristiche più peculiari della Raval ci sono le proiezioni luminose dinamiche sulle portiere anteriori, definite uniche nel segmento: un proiettore integrato nel cruscotto proietta grafiche animate e personalizzabili sui pannelli porta. A questo si aggiungono la Smart Light Next Generation integrata nel cruscotto, che fornisce feedback visivi collegati ai sistemi di assistenza alla guida, e l'Ambient Dash Light con effetto a cascata. L'illuminazione ambientale è personalizzabile in sette opzioni.

Sul fronte digitale, la Raval segna l'ingresso del sistema operativo Android nativo sui modelli del marchio. Il display di infotainment misura 12,9 pollici ed è affiancato da un cockpit digitale da 10,25 pollici. Lo store integrato permette di scaricare app di terze parti direttamente dall'interfaccia della vettura, con accesso a Spotify, YouTube e altri servizi di streaming quando l'auto è in sosta. L'impianto audio top di gamma è il Sennheiser Sound System con tecnologia AMBEO a 12 altoparlanti e 475 W, sviluppato su misura per la vettura.

La connettività si estende alla Mobile Device Key (Beta), che consente di sbloccare, avviare e condividere la vettura tramite smartphone, con fino a cinque chiavi digitali condivisibili. Funzioni avanzate come open on approach e walk away lock automatizzano l'accesso al veicolo. La carica wireless raggiunge i 15 W e le porte USB-C complessive offrono fino a 90 W di potenza, equamente distribuita tra anteriore e posteriore.

Cupra Raval introduce anche la funzione Vehicle-to-Load (V2L), che attraverso un adattatore dedicato permette di utilizzare la batteria del veicolo per alimentare dispositivi esterni, dai laptop alle biciclette elettriche. Sul fronte ricarica domestica, il marchio propone le wallbox Cupra Charger Pro con connettività 4G e misurazione MID dell'energia, e Cupra Charger Connect con Wi-Fi ed Ethernet.

Cupra Raval monta sette airbag complessivi, incluso un airbag centrale per evitare collisioni tra gli occupanti in caso di impatto laterale. Il pacchetto di assistenza alla guida si basa sui nuovi Travel Assist ed Emergency Assist, supportati da una sensoristica a 360 gradi. Il Travel Assist riconosce semafori, segnali di stop e dossi adattando di conseguenza la velocità.

Tra le funzioni più innovative ci sono il Remote Park Assist, che consente di completare le manovre di parcheggio dall'esterno tramite smartphone, e il Pre-Crash Assist disponibile come optional, che prepara attivamente il veicolo a un potenziale urto chiudendo finestrini e tetto, accendendo le luci di emergenza e tensionando le cinture. Anche da ferma, la vettura continua a proteggere: il sistema di sicurezza intelligente rileva tentativi di effrazione, movimenti interni e traini non autorizzati attivando un clacson di emergenza.

Cupra Raval è progettata, sviluppata e prodotta interamente a Barcellona. La produzione comincia a maggio 2026 nello stabilimento di Martorell, con il lancio sul mercato previsto per l'estate 2026. Le tre Launch Edition italiane sono già disponibili per l'ordine, mentre le versioni con batteria LFP da 37 kWh, comprensive del modello d'ingresso da 26.000 euro, arriveranno in un secondo momento. Tra gli optional disponibili figurano pompa di calore, gancio traino e tetto panoramico con tendina parasole a regolazione elettrica.

Un debutto importante per Cupra, che con la Raval punta a confermare la propria identità di marchio capace di unire elettrificazione, prestazioni e personalità senza compromessi sul piacere di guida. Una formula che, nel segmento B elettrico, non è ancora particolarmente affollata.