Fiat Grande Panda Turbo 100: motorizzazioni per tutti e promozione a maggio

Fiat rafforza la sua presenza nel segmento B presentando una gamma completa e versatile della Grande Panda, con l'introduzione della nuova versione Turbo 100 a benzina affiancata dalle opzioni ibride ed elettriche. Questo modello si conferma protagonista del mercato italiano: nei primi quattro mesi del 2026, ha totalizzato 16.900 immatricolazioni, raggiungendo così il primo posto tra le berline del segmento B e il terzo nella classifica generale italiana.

Oggi la gamma si articola su tre motorizzazioni, offrendo soluzioni adatte a ogni esigenza: benzina da 100 CV con cambio manuale, ibrida da 110 CV con batteria agli ioni di litio da 48 Volt e cambio automatico doppia frizione eDCT, oltre all'elettrica con batteria da 44 kWh e motore da 83 kW (113 CV). La scelta di proporre ancora una motorizzazione benzina con trasmissione manuale sottolinea la volontà di Fiat di ascoltare le richieste concrete del pubblico, che nel segmento B predilige il cambio manuale nel 55% dei casi, mentre il benzina copre il 45% delle preferenze per le berline.

Grande Panda Turbo 100 con cambio manuale, grazie al moderno motore da 100 CV e 205 Nm di coppia, abbina piacere di guida e costi ridotti di gestione. Il cambio manuale a 6 marce e la tecnologia Start&Stop garantiscono una guida tradizionale, intuitiva e attenta all'efficienza, soprattutto in città. Disponibile in tutti gli allestimenti - Pop, Icon e La Prima - offre un'ampia scelta in termini di equipaggiamenti, comfort e tecnologia.

La versione benzina Turbo 100 è attualmente proposta in promozione a 14.950 euro, oltre oneri finanziari, con rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. L'offerta comprende 2.000 euro di sconto in caso di rottamazione, 950 euro di riduzione con finanziamento e il servizio Identicar per 12 mesi. Il consumo dichiarato nel ciclo misto WLTP è di 5,7 - 5,6 l/100 km, mentre le emissioni CO2 si attestano a 131 -129 g/km.

La gamma amplia inoltre la propria palette cromatica introducendo nuove tinte bicolore con tetto a contrasto nero disponibili sull'allestimento La Prima, proposta a 950 euro. Il Rosso Passione assume la denominazione (RED), in continuità con l'impegno della casa torinese nella partnership omonima. Le prime unità con queste novità estetiche arriveranno nelle concessionarie da luglio.



