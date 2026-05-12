Fiat 500 Hybrid Dolcevita: la nuova cabrio che celebra la Dolce Vita italiana

Fiat presenta una nuova interpretazione della sua icona urbana con la 500 Hybrid Dolcevita, edizione speciale e raffinata che richiama il fascino senza tempo della Dolce Vita italiana. Questa versione esclusiva, disponibile solo in configurazione Cabrio, riprende le atmosfere delle estati sulla costa e l'eleganza degli anni '60, confermando ancora una volta il ruolo centrale della 500 nello stile e nel design made in Italy.

La 500 Hybrid Dolcevita si distingue per dettagli estetici unici: spiccano gli specchietti retrovisori cromati, il badge laterale Dolcevita, i cerchi in lega diamantati da 16 pollici, la capote in tessuto blu e i fari full LED. L'abitacolo offre sedili in tessuto Pieds de poule e vinile con logo 500 ricamato, autoradio DAB da 10,25 pollici, climatizzatore automatico e sensori di pioggia e parcheggio posteriori, per garantire comfort e tecnologia avanzata.

La nuova serie speciale è ora ordinabile in Italia e sarà presente nelle concessionarie da fine giugno. Il prezzo promozionale per il mese di maggio parte da 19.950 euro in caso di rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services. (*) DETTAGLIO PROMOZIONE: 3.750 euro sconto Fiat in caso di rottamazione + 1.500 euro con finanziamento. Solo in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a EURO 4 e di immatricolazione entro il 27/05/2026. Fiat 500 Hybrid 65 CV Cabrio Dolcevita Listino 25.200 euro (IPT e contributo PFU esclusi), promo 21.450 euro oppure 19.950 euro solo con finanziamento Stellantis Financial Services. Es. di finanziamento Stellantis Financial Services Italia S.p.a.: Anticipo 2.717 euro - Importo Totale del Credito 17.504 euro. L'offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 euro. Importo Totale Dovuto 22.581,18 euro composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 395 euro, Interessi 4.511,43 euro, spese di incasso mensili 3,5 euro, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 44,75 euro. Tale importo è da restituirsi in n° 36 rate come segue: n° 35 rate da 199 euro e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) di 15.572,1 euro incluse spese di incasso mensili di 3,5 euro. TAN (fisso) 8,99%, TAEG 11,46%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 euro/km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km. Offerta valida solo su clientela privata solo per contratti stipulati fino al 27 Maggio 2026, non cumulabile con altre iniziative in corso. Consumo di carburante ciclo misto 500 1.0 65cv Hybrid Cabrio (l/100 km): 5,4; emissioni CO2 (g/km): 122. I valori effettivi di consumo di carburante ed emissioni di CO2 possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo e di vari fattori.

Oltre alla Dolcevita, Fiat amplia la gamma 500 Hybrid con la nuova versione 3+1, ideale per chi cerca accessibilità e praticità senza rinunciare allo stile iconico. La principale novità è la piccola portiera posteriore incernierata sul lato passeggero, che rende più facile l'accesso ai sedili posteriori per adulti e bambini. Disponibile negli allestimenti ICON e La Prima, la 500 Hybrid 3+1 si adatta a diversi stili di vita mantenendo intatto il carattere che ha reso la 500 un simbolo indiscusso.

Con queste novità Fiat conferma la propria capacità di reinterpretare l'eleganza italiana e coniugare design, attenzione agli interni e tecnologia di ultima generazione in un modello destinato a chi vuole vivere ogni giorno la bellezza senza tempo della Dolce Vita.