Jamiroquai: una riedizionespeciale per il 20º Anniversario di “Dynamite” 

I Jamiroquai celebrano il 20º anniversario del loro iconico album “Dynamite” con l’uscita di una riedizione speciale, disponibile dal 13 giugno. Il disco verrà ripubblicato in doppio LP su vinile color “Dynamite Smoke”, insieme a un CD bonus contenente versioni inedite dei brani.

Originariamente rilasciato nel Regno Unito il 20 giugno 2005, “Dynamite” è stato anticipato dal singolo “Feels Just Like It Should”, che ha ottenuto un grande successo, raggiungendo il quarto numero uno nella classifica Dance USA e entrando nella Top 10 dei singoli nel Regno Unito. Il video del singolo è stato candidato ai Grammy e presenta Jay Kay in varie versioni di sé stesso, culminando con il personaggio stilizzato del “Candyman”. Gli altri singoli dell’album, “Seven Days in Sunny June” e “(Don’t) Give Hate A Chance”, hanno anch’essi riscontrato un notevole successo, contribuendo a consolidare “Dynamite” come un’opera di riferimento nella discografia dei Jamiroquai.

Questa speciale riedizione si inserisce in un progetto più ampio di celebrazione del catalogo della band, con la ristampa in vinile di altri titoli iconici come “The Return Of The Space Cowboy” e “Travelling Without Moving”.

In occasione dell’anniversario, i Jamiroquai saranno in concerto in Italia il 13 novembre presso l’Unipol Forum di Milano, parte del loro tour “The Heels Of Steel” che toccherà anche altre città europee. Il tour prosegue dal 6 novembre a Barcellona e si conclude a dicembre nel Regno Unito, con numerose date in tutta Europa.