Jeep Avenger 4xe: il B-SUV ibrido che rivoluziona la guida urbana e off-road

Debutto ufficiale per la Jeep Avenger 4xe, il nuovo SUV compatto della casa americana che combina design iconico, tecnologia ibrida avanzata e autentiche capacità off-road. Dopo aver conquistato il mercato con oltre 160.000 ordini, l’Avenger si evolve ulteriormente grazie a una versione 4xe che promette di esaltare le prestazioni su strada e in fuoristrada.

La nuova Jeep Avenger 4xe introduce un’architettura ibrida a 48V, che unisce un motore turbo benzina da 1.2 litri a due motori elettrici da 21 kW, per una potenza complessiva di 145 CV. Il cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti permette una gestione fluida della coppia, consentendo anche di viaggiare in elettrico alle basse velocità. La velocità massima raggiunge i 194 km/h, con un’accelerazione 0-100 km/h in 9,5 secondi.

La Jeep Avenger 4xe è progettata per affrontare i terreni più difficili, grazie a una maggiore altezza da terra (+10 mm), una capacità di guado fino a 400 mm e angoli di attacco ottimizzati: 22° anteriore, 21° di dosso e 35° posteriore. Il sistema AWD intelligente assicura una ripartizione ottimale della coppia tra le ruote, con una trazione posteriore che si attiva automaticamente in caso di necessità.

Il sistema Selec-Terrain permette di scegliere tra quattro modalità di guida per adattarsi a qualsiasi superficie:

Auto , per ottimizzare l’efficienza e attivare la trazione integrale solo quando necessario

, per ottimizzare l’efficienza e attivare la trazione integrale solo quando necessario Snow , per garantire aderenza su neve e ghiaccio

, per garantire aderenza su neve e ghiaccio Sand & Mud , progettata per i percorsi più impegnativi

, progettata per i percorsi più impegnativi Sport, per massimizzare la potenza e l’accelerazione

Il riduttore posteriore 22,7:1 offre una coppia fino a 1.900 Nm, consentendo di affrontare pendenze fino al 40% su sterrato.

L’Avenger 4xe combina eleganza e resistenza, con dettagli esclusivi come paraurti antigraffio, barre sul tetto e pneumatici Goodyear Vector 4Seasons GEN-3. La protezione sottoscocca migliorata e il gancio di traino posteriore evidenziano il DNA avventuroso di Jeep. All’interno, comfort e praticità si fondono in un abitacolo resistente all’acqua e antimacchia, con sedili ultra-durevoli, illuminazione ambiente multicolore e finiture premium.

L’Avenger 4xe include un sistema infotainment avanzato con display da 10,25”, navigazione connessa e aggiornamenti over-the-air. La connettività è garantita dall’app Jeep, che consente di monitorare il veicolo da remoto. Tra i servizi innovativi spicca “ChatGPT”, un assistente vocale che personalizza l’esperienza di viaggio e offre informazioni sul brand Jeep.

Sul fronte della sicurezza, il SUV offre guida autonoma di livello 2, Blind Spot Monitoring e sensori di parcheggio a 360°. Inoltre, la telecamera posteriore con visione “drone view” e il sistema Hill Descent Control migliorano la gestione della guida in ogni contesto.

L’Avenger 4xe è disponibile in tre versioni: Upland, Overland e The North Face Edition. L’edizione speciale The North Face Edition, realizzata in collaborazione con il celebre brand outdoor, sarà prodotta in sole 4.806 unità, richiamando l’altezza del Monte Bianco. Con un design ispirato alle montagne, include cerchi neri da 17″ con dettagli dorati, sticker antiriflesso sul cofano e sedili con inserti ispirati ai celebri piumini The North Face. I clienti riceveranno anche un esclusivo “Explore Pack” con tenda, borsone e borraccia brandizzati.

L’Avenger 4xe parte da 31.950€ per la versione Upland, 33.950€ per la Overland e 37.950€ per la The North Face Edition. Le consegne inizieranno a maggio 2025.