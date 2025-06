Jeep Avenger consolida i suoi primati ed è il SUV più venduto d’Italia

La Jeep Avenger consolida la sua posizione di primato nel mercato automobilistico italiano, emergendo come il SUV più venduto del Paese, sia per il singolo mese di maggio sia per i primi cinque mesi del 2025. Questo modello disegnato a Torino continua a catturare l’attenzione degli italiani, rafforzando il successo già ottenuto nel 2024.

L’Avenger non solo si distingue come il B-SUV più venduto, ma è anche il secondo modello più venduto in assoluto in Italia, alimentando il suo percorso di successo. La diversificata gamma di Jeep Avenger rappresenta uno dei segreti del suo trionfo, offrendo libertà di scelta ai clienti: opzioni di propulsione a benzina con cambio manuale, 100% elettrica, e ibrida con cambio automatico e trazione anteriore, fino alla versione 4xe ibrida a trazione integrale.

Con una solida quota di mercato del 4,5%, Jeep continua a mantenere la sua posizione di rilievo nel mercato italiano, classificandosi all’ottavo posto nel ranking complessivo. La versione Avenger 4xe, equipaggiata con un sistema ibrido a 48V che abbina un motore turbo a benzina a due unità elettriche per una potenza complessiva di 145 CV, incarna perfettamente lo spirito del brand, unendo efficienza e prestazioni su ogni terreno.

Inoltre, Jeep ha presentato l’esclusiva Avenger 4xe The North Face Edition, in edizione limitata a 4.806 unità. Questo allestimento esclusivo combina materiali resistenti, tecnologie avanzate e dettagli di design unici, riflettendo l’eccellenza di entrambi i marchi Jeep e The North Face.

Jeep ha anche aggiornato la gamma dei suoi modelli Renegade e Compass con l’edizione speciale North Star, celebrando il successo globale di questi SUV Made in Italy. L’edizione North Star si distingue per il suo equilibrio tra stile ed eleganza, offrendo un’estetica premium senza compromessi, afferma Jeep, proponendo una combinazione di elementi di alta gamma e funzionali per un pubblico sempre più esigente.

Il marchio Jeep continua così a guidare il mercato con innovazione, qualità e una forte identità di marchio, affermandosi come un punto di riferimento indiscusso nella categoria SUV in Italia.