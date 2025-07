Jeep Compass 4xe: ridefinisce l’avventura con nuovi interni esclusivi e potenza Trail-Rated

Jeep svela ufficialmente gli interni della nuova Compass 4xe, una versione che alza l’asticella nel segmento dei SUV compatti, combinando tecnologia all’avanguardia, funzionalità intelligenti e design distintivo. Dal suo debutto nel 2006, Jeep Compass ha venduto oltre 2,5 milioni di unità nel mondo e oggi, con la sua ultima evoluzione, si prepara a ridefinire gli standard nella categoria dei C-SUV, che rappresenta quasi un quarto del mercato automobilistico europeo.

Prodotta nello stabilimento di Melfi (PZ), la nuova Jeep Compass 4xe unisce l’eredità iconica Jeep con l’innovazione della piattaforma STLA Medium di Stellantis. Disponibile con propulsori multi-energia tra cui e-hybrid, ibrido plug-in e full electric, questa versione offre grande autonomia e una versatilità che la rende adatta sia per le avventure off-road che per gli ambienti urbani, garantendo al contempo standard di sicurezza avanzati.

La nuova Compass 4xe mantiene l’iconica griglia a sette feritoie, passaruota trapezoidali e una struttura rinforzata che rendono omaggio all’identità Jeep, elevando ulteriormente le sue capacità fuoristrada. Con la versione 4xe, Compass si spinge ancora più a fondo nel DNA del fuoristrada grazie a una sospensione rialzata di 10 mm, paraurti ottimizzati per il fuoristrada che migliorano angoli di attacco (27°), partenza (31°) e breakover (16°), offrendo maggiore agilità e sicurezza su superfici irregolari.

Elementi funzionali per il vero fuoristrada

Il nuovo scudo modulare nero con texture antiscratch, l’adesivo opaco antiriflesso sul cofano e il gancio di traino posteriore contribuiscono a proteggere la vettura in ambienti estremi. I cerchi da 19 pollici con pneumatici a fianco alto garantiscono maggiore aderenza su terreni scivolosi, assicurando una guida sicura e stabile anche nelle condizioni più difficili.

Gli interni della nuova Compass 4xe sono stati reinventati per offrire resistenza, praticità e comfort, con tessuti rivestiti in poliuretano che risultano due volte più resistenti rispetto ai rivestimenti tradizionali e facili da pulire. Gli schienali dei sedili posteriori sono dotati di superfici antigraffio, ideali per chi trasporta attrezzature sportive o animali domestici, mentre i tappetini in gomma rinforzata proteggono il pavimento da fango, acqua e detriti.

Daniele Calonaci, Head of Jeep Design Europe, ha dichiarato: “Per me, Nuova Jeep Compass 4xe non è solo un prodotto che ho contribuito a plasmare, è un veicolo che supporta il mio modo di vivere, bilancia prestazioni e praticità e mantiene vivo lo spirito di avventura nella vita di tutti i giorni”.

Estetica e funzionalità si fondono negli interni, con una combinazione di colori marrone chiaro, pensata per nascondere meglio lo sporco, e dettagli interni in rosso che sostituiscono gli elementi argentati della versione standard, rafforzando la personalità sportiva e robusta dell’allestimento 4xe.

A bordo della nuova Compass 4xe non manca l’avanzato sistema Select-Terrain®, che include una modalità dedicata per il fuoristrada, garantendo la gestione ottimale della trazione su superfici difficili. Un dettaglio distintivo come l’indicatore di altitudine sempre visibile si rivela funzionale per chi ama l’avventura, offrendo uno strumento utile per orientarsi durante le escursioni in montagna o su sentieri impegnativi.

La nuova Jeep Compass 4xe rappresenta la massima espressione di funzionalità, resilienza e spirito di avventura, offrendo comfort, sicurezza e strumenti per affrontare ogni viaggio con la libertà che contraddistingue il marchio Jeep. Con questa evoluzione, la Compass 4xe si posiziona come punto di riferimento per chi cerca un SUV compatto che sia davvero capace di spingersi oltre i sentieri battuti, rimanendo fedele all’anima Jeep e garantendo la libertà di andare ovunque porti la strada.