Cooler Master presenta l'innovazione termica per l'era AI a Computex 2026

Cooler Master svela nuove soluzioni di raffreddamento e tecnologie AI a Computex 2026, con dimostrazioni live e un afterparty esclusivo.

Cooler Master si prepara a ridefinire l'esperienza Computex 2026 con una serie di innovazioni nel campo delle soluzioni termiche dedicate all'intelligenza artificiale, offrendo un evento pensato per professionisti, media e creator.

Dal 2 al 5 giugno, presso il quartier generale di Neihu a Taipei, sarà possibile esplorare tecnologie che spaziano dai sistemi destinati al gaming fino alle infrastrutture AI di livello enterprise. L'evento includerà dimostrazioni dal vivo di 3DHP cooling, sistemi di protezione GPU, ottimizzazione dei flussi d'aria e CDUs da 30kW con wall manifold, presentando soluzioni avanzate che rispondono alle necessità delle nuove architetture ad alte prestazioni.

Le giornate del 2 e 3 giugno saranno segnate da quattro keynote, due al giorno alle 10:00 e alle 16:00. Durante questi appuntamenti verranno mostrate demo hardware live, illustrato il futuro della gamma CDU e verrà ufficialmente presentata una nuova linea di prodotti Cooler Master.

Un elemento innovativo sarà l'installazione di un artista AI che traduce i dati ingegneristici termici in arte visiva in tempo reale, enfatizzando il connubio tra creatività e ingegneria nel settore IT.

Per chi desidera conoscere da vicino le soluzioni più avanzate per il raffreddamento e la gestione termica, l'evento rappresenta un'occasione unica. Il servizio navetta gratuito da TaiNEX garantirà a tutti la possibilità di raggiungere comodamente la sede.

La partecipazione prevede anche un afterparty esclusivo il 4 giugno dalle 18:00 alle 23:00 presso la stessa location, con food, drinks, DJ set e networking con i leader del settore.

Tutti gli interessati sono invitati a registrarsi in anticipo per vivere un'esperienza esclusiva e scoprire come Cooler Master contribuisce a plasmare il futuro dell'AI con tecnologie di raffreddamento all'avanguardia.