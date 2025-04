Jeep: la Avenger 4xe The North Face Edition in esposizione a Milano

Milano si trasforma nel palcoscenico dell’incontro tra l’anima urbana e la passione per l’esplorazione outdoor grazie alla presentazione della nuova Jeep® Avenger 4xe The North Face Edition. Fino al 30 aprile, gli appassionati e i curiosi potranno ammirare da vicino questa esclusiva vettura presso lo store The North Face di OREFICI11, nel cuore pulsante della città. Questa imperdibile esposizione celebra la sinergia tra due icone di libertà e avventura, unite dalla profonda volontà di promuovere nuove esperienze nel pieno rispetto dell’ambiente.

La Jeep Avenger 4xe The North Face Edition incarna la perfetta fusione tra tecnologia all’avanguardia, un forte impegno per la sostenibilità e un innato spirito avventuroso. Evoluzione della performante Avenger 4xe dotata di trazione integrale ibrida, questa versione speciale si distingue per dettagli di design unici, ispirati al mondo delle attività all’aria aperta, l’impiego di materiali tecnici di alta qualità e un’estetica che richiama inequivocabilmente lo stile distintivo del celebre brand The North Face. L’allestimento di questa vettura è stato appositamente concepito per affrontare con agilità ogni tipo di terreno, dal dinamico contesto urbano ai sentieri naturali, riflettendo l’impegno condiviso dai due marchi verso una mobilità consapevole e uno stile di vita attivo.

L’innovativo store milanese di The North Face si erge a vetrina ideale per la Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, elevandola al ruolo di ambasciatrice di una partnership che trascende la mera collaborazione commerciale. Questo progetto si fonda su solidi valori comuni, con l’obiettivo di riunire le rispettive community attorno a una concezione di libertà che sia al contempo moderna, responsabile e autentica.

Attraverso l’integrazione armoniosa tra capi tecnici performanti e tecnologie di mobilità avanzate, Jeep e The North Face narrano una visione condivisa: vivere il mondo in modo dinamico, spingersi verso nuovi orizzonti – anche nel tessuto cittadino – e dedicare attenzione e cura alla protezione dell’ambiente che ci circonda.

Questo sodalizio rappresenta un nuovo capitolo che sottolinea la profonda consonanza di valori e la forte unione tra le community dei due brand. Questa sinergia si manifesta anche attraverso la partecipazione attiva di Jeep agli esclusivi appuntamenti del The North Face Winter Basecamps, eventi ad alta quota organizzati da The North Face per celebrare la bellezza del mondo naturale in scenari mozzafiato come Chamonix in Francia, Garmisch in Germania e Cortina d’Ampezzo in Italia.