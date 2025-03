JLR Foundation: un impegno per il futuro dei giovani

JLR ha annunciato la creazione della JLR Foundation, un nuovo ente benefico che si propone di supportare bambini e ragazzi nella realizzazione del loro pieno potenziale. L’obiettivo? Renderli autentici catalizzatori del cambiamento a livello sociale e ambientale.

JLR ha deciso di destinare milioni di sterline alla fondazione, con uno stanziamento iniziale fino a 2,5 milioni di sterline già nel primo anno e un impegno a far crescere i fondi nel tempo. Questi investimenti saranno destinati a organizzazioni e ONG che operano per ridurre le disuguaglianze e fornire opportunità ai giovani, soprattutto a quelli in situazioni di svantaggio.

La JLR Foundation verrà ufficialmente lanciata nel 2025 e inizialmente opererà nel Regno Unito, con una prospettiva di espansione internazionale. A guidare l’ente sarà Laura Brown, ex CEO di PEAS, un’organizzazione benefica dedicata all’istruzione in Africa.

Il Consiglio Fiduciario della Fondazione vedrà la partecipazione di quattro membri iniziali: Andrea Debbane, Chief Sustainability Officer di JLR; Chris Thorp, Chief of Staff; Phoebe Leet, Global HR Director di JLR; François Dossa, Head of Sustainability Latin America TCS. Ulteriori membri, sia interni a JLR che indipendenti, verranno nominati in futuro per arricchire il progetto con la loro esperienza nel settore filantropico.

La nascita della JLR Foundation si inserisce perfettamente nella strategia Reimagine di JLR e nella tradizione della sua casa madre, Tata, che da sempre investe nel sostegno a progetti educativi e sociali. JLR ha una lunga storia di iniziative benefiche, con un focus particolare su giovani e istruzione.

Andrea Debbane, Chief Sustainability Officer di JLR e membro del Consiglio Fiduciario della Fondazione, ha sottolineato: “Le giovani menti di oggi sono gli ingegneri, i designer e gli innovatori di domani. Vogliamo aiutarli a sbloccare il loro potenziale eliminando le barriere e fornendo loro accesso a competenze, conoscenze e opportunità.”

JLR non è nuova a iniziative filantropiche su larga scala. In Cina, il programma Dream Fund, attivo da dieci anni in collaborazione con la China Soong Ching Ling Foundation, ha investito quasi 12 milioni di sterline, beneficiando oltre 700.000 giovani nelle aree più svantaggiate del Paese. Tra i progetti di maggiore impatto, la ricostruzione della JLR Hope School, una scuola rurale distrutta da un terremoto, che ha già visto oltre 70 diplomati accedere all’università.

JLR è fortemente impegnata nella promozione delle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Nel Regno Unito, il programma STEM Ambassador ha raggiunto oltre 100.000 studenti, coinvolgendo attivamente i dipendenti JLR, compresi i membri del Consiglio di amministrazione. L’obiettivo per il futuro è ambizioso: 5.000 rappresentanti STEM in collaborazione con 2.500 scuole in tutto il mondo entro il 2029.

Nel 2025 verrà inoltre lanciato un nuovo programma educativo globale, pensato per sviluppare competenze trasferibili e guidare gli studenti nella ricerca del loro percorso professionale ideale.

JLR non si limita al Regno Unito e alla Cina. Nel 2024 verrà lanciato un programma educativo socio-ambientale in Brasile, che offrirà lezioni immersive di scienze a studenti di età compresa tra 4 e 14 anni nelle comunità rurali vicino allo stabilimento di Itatiaia.

Parallelamente, JLR continua a sostenere programmi di orientamento professionale per gli studenti, promuovendo carriere nel settore automotive. Attualmente, l’azienda raggiunge oltre 40.000 studenti ogni anno nel Regno Unito e in Irlanda, ma il vero traguardo è ambizioso: 1 milione di studenti all’anno a livello globale entro il 2030.

JLR non si ferma al supporto esterno, ma incoraggia anche la crescita interna dei suoi giovani collaboratori attraverso la Young Professional Network. Questa iniziativa offre una piattaforma ai futuri leader dell’azienda per esprimere il proprio potenziale e contribuire all’innovazione aziendale.