Justin Timberlake in concerto “I-Days Milano 2025” il 2 giugno

Il 2 giugno 2025, l’Ippodromo Snai San Siro sarà il palcoscenico per un evento straordinario: l’unica data in Italia del tour 2025 della pop star mondiale Justin Timberlake. I fan avranno l’opportunità di assistere a uno spettacolo unico, che abbraccerà l’incredibile talento di Timberlake come cantautore, performer, attore e produttore discografico.

Con oltre 54 milioni di album e 63 milioni di singoli venduti in tutto il mondo, Justin Timberlake ha dimostrato il suo eccezionale talento sia sulla scena musicale che cinematografica. Ha vinto dieci Grammy Awards nei generi pop, dance e R&B ed è la mente dietro a successi come “Man of the Woods”, “The 20/20 Experience” e “Justified”.

L’I-Days Milano, che nel corso degli anni ha ospitato alcuni dei più grandi nomi della musica mondiale, è diventato un punto di riferimento per gli amanti della musica. Con eventi come i concerti dei Metallica, Lana Del Rey, Green Day e molti altri, l’I-Days Milano attira ogni anno migliaia di spettatori provenienti da tutto il mondo.

Il concerto di Justin Timberlake promette emozioni e performance indimenticabili, con un repertorio che spazia dai successi più celebri alle nuove canzoni dell’ultimo album. I biglietti per l’evento saranno disponibili in prevendita My Live Nation a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 25 settembre e in vendita generale dalle ore 10.00 di giovedì 26 settembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.