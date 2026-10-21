Karol G annuncia l'unica data italiana del suo tour mondiale a San Siro nel 2027

Karol G, la superstar latina pluripremiata a livello mondiale, farà tappa in Italia per un evento straordinario: sabato 24 luglio 2027 allo Stadio San Siro di Milano con l'unica imperdibile data italiana del suo Viajando por el Mundo Tropitour. L'artista, fresca dalla leg nordamericana del suo tour con oltre 1 milione di biglietti venduti tra Stati Uniti e Canada, è pronta a incantare anche il pubblico europeo dopo aver riscritto i record delle arene e degli stadi d'oltreoceano.

Tra i risultati più significativi di questa tournée, Karol G ha raggiunto numeri impressionanti: ha debuttato con due show sold out al Soldier Field di Chicago davanti a più di 90.000 spettatori, conquistato il SoFi Stadium di Los Angeles come prima artista latina con tre serate consecutive tutte esaurite e realizzato il concerto latino con il maggiore incasso nella storia del Canada a Toronto. In Arizona il suo live è diventato l'evento femminile di maggior successo dello Stato.

Nel corso del tour non sono mancati ospiti di altissimo profilo come Becky G, Greeicy, Elena Rose, Greg González, Judeline, rusowsky, Peso Pluma, Drake e Bruno Mars. Proprio quest'ultimo è stato protagonista, insieme a Karol G, della prima esecuzione live di Still, contenuta nel nuovo album "NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO", che ha esordito al primo posto della Billboard Top Latin Albums e all'ottavo posto della Billboard 200 USA, mantenendo la vetta della classifica latina per nove settimane consecutive, un vero record per l'artista colombiana.

Il nuovo singolo BbY WOW con Judeline e rusowsky continua a dominare le classifiche mondiali, attestandosi da settimane al primo posto della Top 50 Global di Spotify, segnando anche il record di permanenza al numero uno in questo 2026. Il brano è stato presentato per la prima volta insieme sul palco del MetLife Stadium nel New Jersey, dove Karol G, Tainy, Judeline e rusowsky hanno emozionato il pubblico. Per celebrare la chiusura di questa fase del tour, l'artista ha pubblicato anche il video della canzone, girato proprio durante la tappa americana.

Accanto a BbY WOW, Karol G ha pubblicato recentemente anche il video ufficiale di Still, la sua prima collaborazione completamente in inglese con Bruno Mars, mostrando tutta la sua versatilità.

Karol G, pseudonimo di Carolina Giraldo Navarro, è oggi una delle figure di spicco della musica internazionale e della cultura latina. Storica vincitrice del Grammy come Album dell'Anno e dei Latin Grammy, vanta oltre 117 miliardi di stream globali e più di 310 certificazioni di Platino RIAA negli Stati Uniti. Ha stabilito record con gli album Mañana Será Bonito e Mañana Será Bonito (Bichota Season), diventando la prima donna nella storia a debuttare al primo posto della Billboard 200 con un disco in spagnolo e la prima artista a piazzare due album in spagnolo nella Top 10 nello stesso anno.

Il suo ultimo album, "NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO", pubblicato lo scorso agosto, sarà disponibile anche in formato fisico in Italia dall'11 dicembre, con la possibilità già aperta di pre-ordinare i prodotti.

Non solo musica: Karol G si è distinta anche come attrice nella produzione Netflix Griselda a fianco di Sofia Vergara, ha duettato con Andrea Bocelli nella versione spagnola di Vivo por Ella e ha visto uscire il documentario "Karol G: Mañana fue muy bonito" sulla piattaforma streaming. Nel 2025 ha pubblicato l'album Tropicoqueta, dal quale è stato tratto anche un film musicale disponibile su YouTube.

Nel 2026 è stata protagonista assoluta come prima donna headliner a Coachella e all'inaugurazione dell'half time show della NFL in Brasile, oltre ad aver portato il suo stile nelle sfilate di Victoria's Secret e al Crazy Horse di Parigi con otto date sold out.

I biglietti per il concerto di Milano sono già acquistabili sui principali circuiti e Radio 105 sarà media partner dell'evento. L'attesa è altissima: San Siro si prepara ad accogliere uno dei fenomeni globali della scena latina per uno show senza precedenti.