Fiorello svela i retroscena di Sanremo e ironizza su La Russa e la politica

Fiorello torna protagonista a La Pennicanza, il suo programma su Rai Radio2, offrendo una puntata ricca di rivelazioni e satira che non risparmia niente e nessuno. Al centro della trasmissione andata in onda il 20 ottobre dalle 13.45, lo showman ha voluto svelare retroscena inediti su Sanremo, tra gossip e tentativi mancati di portare sul palco grandi star internazionali.



Fiorello ha raccontato divertito: "Oggi si parla solo di Brad Pitt, ma ve ne dico un'altra: Gilda D'Ambrosio, la fidanzata di Stefano De Martino, è amica di Vittoria Ceretti... che è la fidanzata di Leonardo Di Caprio! Per Sanremo infatti avevano provato a chiedere a lui... ma è un osso duro, non molla! E da lì poi hanno ripiegato su un'altra loro amica, Dua Lipa, che ha detto sì! Di Caprio? Potrebbe anche darsi che venga. Dipende... dall'intimità!".



La satira politica è stata protagonista dell'episodio, con Fiorello che lancia una frecciatina al Presidente del Senato, Ignazio La Russa, riprendendo la recente dichiarazione al podcast di Fedez sul busto di Mussolini a casa sua. Lo showman ribalta la situazione con una battuta fulminante: "Vi dico di più: nell'archivio storico della Rai abbiamo ritrovato una foto d'epoca di Mussolini a casa sua... indovinate un po'? Sul comodino aveva il busto di La Russa!".



Non sono mancati altri momenti esilaranti, come quelli dedicati a Gerry Scotti e Samira Lui, secondo Fiorello quasi prigionieri dei palinsesti televisivi: "Sono in onda da ben 494 giorni ininterrottamente, liberateli! Fateli uscire per una pizza, una serata al cinema, una corsetta con Tony Effe... qualsiasi cosa!". A questo ironico appello segue la risposta surreale di Piersilvio Berlusconi: "Avete nominato il nome di Gerry invano! Lui e Samira stanno benissimo nella nostra grande famiglia e sono felici di contribuire alle randellate che diamo quotidianamente alla concorrenza. Abbiamo previsto inoltre delle puntate speciali della Ruota: a Natale faremo 'L'Albero della Fortuna' e a Pasqua... 'L'Uovo della Fortuna'!".



La puntata ha visto anche l'introduzione del nuovo jingle di Federica Abbate, ironia sulla presenza dei cinghiali nella capitale e il tributo musicale di Fiorello a Eros Ramazzotti con l'esecuzione di "Terra Promessa". La Pennicanza si conferma come uno dei programmi più brillanti e irriverenti del panorama radiofonico italiano, capace di coniugare attualità, spettacolo e musica con intelligenza e leggerezza.