Cristiano Godano annuncia il nuovo album Un filo d'erba nel muro in uscita il 13 novembre

Il 13 novembre uscirà Un filo d'erba nel muro, il nuovo album di inediti di Cristiano Godano, una delle figure più influenti della scena alternativa italiana. A produrre il disco è Rob Ellis, storico produttore britannico noto per i lavori con PJ Harvey e Marianne Faithfull, che ritrova Godano a più di vent'anni dalla collaborazione su Senza peso dei Marlene Kuntz.



Con questa nuova uscita, Godano sceglie di farsi guidare da Ellis per esplorare sonorità inedite e ricercate, superando le matrici folk del passato e puntando verso strutture produttive di respiro internazionale. Il disco sarà disponibile in formato CD dal packaging speciale ispirato ai 45 giri, oltre che in digitale.



Godano, noto frontman dei Marlene Kuntz, è uno degli autori più raffinati e intensi della musica italiana contemporanea. In oltre trent'anni di carriera ha segnato la storia del rock nazionale scrivendo più di 130 testi per la sua band. La sua poetica si distingue per precisione, profondità e il costante rifiuto della banalità.



L'attività artistica di Godano si è consolidata anche nel campo letterario: dopo il debutto con il libro I vivi (Rizzoli, 2008), ha pubblicato il racconto biografico Nuotando nell'aria (2019) e il saggio Il suono della rabbia (2022). Cura inoltre una rubrica su Rolling Stone Italia.



Il suo percorso è intrecciato a tematiche socio-ambientali, come testimoniato dai progetti Karma Clima con i Marlene Kuntz e lo spettacolo Canto d'acqua, realizzato insieme al filosofo evoluzionista Telmo Pievani.



Un filo d'erba nel muro arriva dopo i precedenti lavori solisti Mi ero perso il cuore (2020) e Stammi accanto (2025), già accolti con entusiasmo da pubblico e critica. Il pre-order è da oggi attivo, aprendo le porte a un nuovo capitolo creativo per uno degli artisti più poliedrici e impegnati della scena italiana.