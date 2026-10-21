Giovanni Vernia sorprende al GialappaShow con il nuovo personaggio Terzultimo

Giovanni Vernia si conferma uno degli artisti più versatili della comicità italiana portando una nuova ventata di ironia alla nuova edizione del GialappaShow. Il comico debutta con Terzultimo, un personaggio inedito e sorprendente: una parodia musicale ispirata al mondo e agli stili di Ultimo. La capacità di Vernia di osservare, reinventare e mettere sotto la lente tic, linguaggi e suggestioni della cultura pop italiana emerge in questa nuova interpretazione.

Come racconta Vernia stesso, l'idea nasce da un confronto creativo con la Gialappa's Band. "Tutto nasce da una 'punzecchiata' dei Gialappi. Durante una delle nostre consuete riunioni di presentazione dei personaggi, in cui ci confrontiamo per sviluppare nuove idee, mi hanno chiesto se avessi visto Ultimo, proponendomi di mettermi in gioco ancora una volta con una mia interpretazione del cantante. Ho iniziato a studiarlo ma mi sono reso conto che non sarei mai potuto essere Ultimo, al massimo Terzultimo, cioè uno che non è mai abbastanza Ultimo da essere Ultimo, che invece fa numeri pazzeschi e ha un successo incredibile".

"Il mio Terzultimo è anche lui il leader di una comunità di fan, la voce del riscatto di un popolo che soffre per le difficoltà della vita, che nascono anche da pene d'amore, vissute come tragedie assolute, fino a essere portate all'estremo. Naturalmente tutto in chiave comica. L'ispirazione nasce proprio dall'ascolto dei brani di Ultimo, dal suo modo di raccontare le emozioni, il dolore, che diventano il punto di partenza per costruire un personaggio ironico e paradossale", prosegue l'attore.

Accanto al debutto di Terzultimo tornano anche alcune delle parodie musicali più amate dal pubblico del GialappaShow: l'"incosciente giovane" Achille Lauroe e il rapper SPASMO, protagonisti di incursioni musicali dissacranti e fuori dagli schemi. In particolare, Spasmo si conferma uno dei personaggi più taglienti di Vernia, rappresentando un rapper sfiduciato dalla vita e pronto ad attribuire qualsiasi problema allo "Stato che ci opprime".

Tra imitazioni pop, parodie e identità artistiche inedite, Vernia arricchisce il GialappaShow con originalità e comicità, sorprendendo e divertendo grazie alla sua capacità di trasformare personaggi e linguaggi della musica contemporanea in un autentico spettacolo comico.