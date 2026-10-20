Nuova serata evento su Canale 5 con Il Volo Uno per Tutti: ospiti d'eccezione
Spettacolo

Nuova serata evento su Canale 5 con Il Volo Uno per Tutti: ospiti d'eccezione

Il Volo Uno per Tutti ritorna con il secondo appuntamento: Ignazio Boschetto conduce, tanti ospiti speciali, musica italiana e collaborazioni uniche.

di Niccolo Rettondini
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Domani sera, mercoledì 21 ottobre, Canale 5 trasmetterà il secondo attesissimo appuntamento con Il Volo Uno per Tutti. La kermesse musicale sarà nuovamente ospitata nella suggestiva cornice di Palazzo Te a Mantova, e vedrà la conduzione di Ignazio Boschetto affiancato dalla partecipazione speciale di Noemi.

La serata promette spettacolo grazie a una ricca lista di ospiti, tra cui figurano Loredana Bertè, Emma, Madame, Nek, Malika Ayane, Michele Bravi, Nina Zilli ed Ekaterina Bakanova. Il palco sarà animato da duetti, collaborazioni inedite e reinterpretazioni di grandi brani che uniscono generazioni e mondi musicali diversi.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance mai viste prima, accompagnati da una grande orchestra. Come nelle precedenti edizioni, ogni esibizione sarà pensata come un vero e proprio incontro musicale tra Il Volo e i vari ospiti, alternando momenti solisti e di gruppo.

Il Volo Uno per Tutti è un progetto firmato da Michele Torpedine e prodotto da FriendsTV, con la regia curata da Luigi Antonini. Il viaggio musicale attraverserà sia il repertorio della grande musica italiana che canzoni internazionali, offrendo agli spettatori un'esperienza unica nel panorama televisivo italiano.

Questo secondo appuntamento si preannuncia ricco di emozioni e di sorprese, in attesa della terza e ultima puntata prevista per mercoledì 28 ottobre.

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