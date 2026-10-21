Giuseppe Conte ospite a È sempre Cartabianca: proteste e scontri a Milano al centro della puntata

Questa sera a È sempre Cartabianca su Retequattro: intervista a Giuseppe Conte, focus sulle proteste degli autotrasportatori e scontri violenti a Milano.

Giuseppe Conte sarà protagonista della nuova puntata di È sempre Cartabianca, guidata da Bianca Berlinguer questa sera in prima serata su Retequattro. Il leader del Movimento 5 Stelle parteciperà con una lunga intervista che si preannuncia decisiva per affrontare le attuali tensioni sociali e politiche che attraversano il Paese.

Tra i temi centrali della serata spiccano le proteste degli autotrasportatori nel Sud Italia, dilagate in queste settimane a causa del rincaro del carburante e del crescente costo della vita. Le manifestazioni non coinvolgono solo il settore dei trasporti, ma anche agricoltori, lavoratori dell'ex Ilva e migliaia di studenti, riflettendo un disagio diffuso nella popolazione italiana. Al centro della puntata, le mobilitazioni e le proteste in corso in tutta Italia contro i costi insostenibili del carburante e il carovita che stanno coinvolgendo autotrasportatori, agricoltori, lavoratori dell'ex Ilva e migliaia di studenti.

La trasmissione offrirà anche un approfondimento sugli ultimi scontri violenti avvenuti a Milano nel weekend. Il centro della città è stato teatro di tensione e devastazione, con gruppi di giovani, spesso minorenni e con il volto coperto, che hanno approfittato delle manifestazioni per infiltrarsi e alimentare la situazione di disordine. Gruppi di giovani, molti dei quali minorenni e con il volto coperto, hanno approfittato delle manifestazioni per infiltrarsi e trasformare il centro della città in un teatro di tensione e devastazione.

È sempre Cartabianca promette quindi una puntata all'insegna dell'attualità, mettendo in primo piano i temi caldi che agitano la società italiana e offrendo uno sguardo diretto sui nodi del confronto politico dopo un fine settimana segnato da violenze e proteste.