Cesare Cremonini incanta Londra: debutto live di AMATEUR con ospiti d'eccezione

Grande successo ieri sera all'O2 Shepherd's Bush Empire di Londra, dove Cesare Cremonini ha conquistato il pubblico internazionale presentando per la prima volta dal vivo AMATEUR, il suo attesissimo decimo album di inediti, in uscita il 23 ottobre.



Sul palco, insieme all'artista bolognese, una squadra di ospiti d'eccezione: Salmo, Fabri Fibra, Malika Ayane e Donny McCaslin, accompagnati da una superband internazionale, hanno trasformato la serata in un evento indimenticabile per i fan. Le canzoni, nate tra Londra e Bologna, sono state eseguite dal vivo per la prima volta, restituendo alla platea tutta la forza e libertà creativa che ha animato il nuovo disco.



Amateur, nel suo significato originario, è chi fa qualcosa perché la ama: questo il messaggio che si cela dietro il titolo dell'album. Dopo ventisette anni di carriera, Cremonini sceglie di sperimentare nuove strade senza dimenticare l'esperienza maturata. Al centro di AMATEUR c'è l'incontro tra personalità differenti della scena musicale italiana e internazionale. Salmo, Fabri Fibra e Malika Ayane si sono uniti a Cremonini portando ognuno la propria identità, contribuendo a un risultato che va ben oltre la semplice collaborazione.



Accanto a loro, musicisti come Donny McCaslin, Tim Lefebvre, Malcolm Catto, Paul Stacey, Jeremy Stacey e Zach Danziger, protagonisti di scene musicali diverse, hanno arricchito le sonorità dell'album. La dimensione ibrida del progetto si è riflessa anche sul palco londinese, grazie a una band di altissimo livello internazionale, con Donny McCaslin al sax e Zach Danziger alla batteria, oltre a una potente sezione fiati.



La scaletta ha attraversato sia i nuovi brani che alcuni omaggi: Amateur con Salmo, Paparazzi con Fabri Fibra, Cose molto piccole con Malika Ayane, fino a due classici come Walk on the Wild Side di Lou Reed e Stand by Me di Ben E. King.



Dal 24 novembre il viaggio di AMATEUR proseguirà nei palasport con il tour AMATOUR. Dopo i successi ottenuti tra teatri e stadi, Cremonini riporta la musica e le nuove canzoni al centro dello spettacolo.



Particolare attenzione anche allo stile: per lo show londinese, Cremonini ha scelto una G9 Harrington Jacket Baracuta, icona della cultura britannica e simbolo dell'unione tra moda e musica.



Cesare Cremonini conferma così il suo ruolo di protagonista sulla scena musicale italiana, guardando al futuro senza nostalgie, ma con curiosità e la qualità che lo hanno sempre contraddistinto.