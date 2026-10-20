Gazzelle annuncia due nuove date a Milano e Roma per il tour Palasport 2027

Gazzelle, una delle voci più amate della scena musicale italiana, annuncia due nuove date per il tour "Palasport 2027" a grande richiesta dopo il doppio sold out romano. Sarà il 4 aprile all'Unipol Dome di Milano e il 14 aprile al Palazzo dello Sport di Roma che i fan avranno una nuova occasione per rivivere la magia dei suoi concerti, appuntamenti che negli anni sono diventati veri e propri riti collettivi per migliaia di spettatori.

Il calendario vede ora ben due date milanesi e quattro tappe romane, confermando un affetto che trascende le generazioni. L'artista romano, con la sua scrittura diretta e disarmante, trasforma ogni esibizione in un'occasione di condivisione autentica, tra fragilità, amori e malinconia. Il tour, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, toccherà anche Torino, Padova, Bologna, Bari, Eboli e Firenze per un mese di aprile 2027 all'insegna della sua musica.

L'ultimo album di Gazzelle, INDI, pubblicato nel 2025, ha conquistato il disco di platino e ha consolidato ulteriormente il legame con il pubblico. Il bilancio live parla di oltre mezzo milione di spettatori e palcoscenici iconici come Stadio Olimpico di Roma, Arena di Verona, Circo Massimo e San Siro già calcati dall'artista. Con oltre un miliardo di streaming, 24 dischi d'oro e 36 di platino, la carriera di Gazzelle si conferma in continua ascesa.

Le prevendite per le nuove date di Milano e Roma saranno disponibili online dalle 14.00 di mercoledì 21 ottobre e nei punti vendita autorizzati dalle 11.00 di lunedì 26 ottobre.

Il calendario aggiornato del tour include: - Sabato 3 aprile 2027 | Milano, Unipol Dome - Domenica 4 aprile 2027 | Milano, Unipol Dome - NUOVA DATA - Martedì 6 aprile 2027 | Torino, Inalpi Arena - Giovedì 8 aprile 2027 | Padova, Padova Fiera - Sabato 10 aprile 2027 | Roma, Palazzo Dello Sport - SOLD OUT - Domenica 11 aprile 2027 | Roma, Palazzo Dello Sport - SOLD OUT - Martedì 13 aprile 2027 | Roma, Palazzo Dello Sport - Mercoledì 14 aprile 2027 | Roma, Palazzo Dello Sport - NUOVA DATA - Domenica 18 aprile 2027 | Bologna, Unipol Arena - Venerdì 23 aprile 2027 | Bari, PalaFlorio - Domenica 25 aprile 2027 | Eboli (SA), Palasele - Giovedì 29 aprile 2027 | Firenze, Mandela Forum

Gazzelle continua a conquistare il pubblico grazie a un repertorio capace di parlare di storie, amori e notti difficili da spiegare, diventando patrimonio emotivo di una generazione e oltre. Le sue collaborazioni con artisti come Marco Mengoni, thasup, Fulminacci e Noyz Narcos testimoniano la sua versatilità e il suo spirito contemporaneo.

I concerti sono prodotti e distribuiti da Vivo Concerti. È raccomandato acquistare i biglietti solo presso i circuiti autorizzati per evitare truffe o problemi con la validità degli ingressi.