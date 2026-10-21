Gloria Il Musical: debutto a Milano per il tributo alle hit di Umberto Tozzi

Manca poco all'atteso debutto di Gloria Il Musical, il primo spettacolo teatrale che celebra la carriera e le canzoni storiche di Umberto Tozzi, uno degli artisti italiani più amati e conosciuti nel mondo. Dal 23 ottobre 2026, il Teatro degli Arcimboldi di Milano ospiterà le prime repliche di un tour che toccherà i principali teatri italiani, proponendo uno show travolgente pensato per far cantare tutte le generazioni.



La direzione musicale porta la firma dello stesso Tozzi, che mette al servizio del musical i suoi successi storici: dalla leggendaria Gloria alla raccolta di brani nati in collaborazione con Giancarlo Bigazzi e Raf. Le sue hit non saranno solo colonna sonora, ma vero motore narrativo di una storia originale scritta da Andrea Maia, Toni Fornari e Vincenzo Sinopoli.



Protagonisti dello spettacolo sono i giovani talenti Valeria Mancini (nel ruolo di Gloria) e Nick Casciaro (Marco), affiancati sul palco da un cast d'eccezione composto da Gloria Miele, Emanuela Fresi, Toni Fornari, Elisa Marangon, Fabio Pappacena e Laura Ruocco.



Il racconto ruota attorno a Gloria, giovane donna determinata a realizzare il sogno di diventare una cantante nonostante le opposizioni familiari. Attraverso amori, contrasti, cadute e rinascite, Gloria affronta un percorso di crescita personale e artistica, guidata dalla sua passione per la musica. Il musical promette emozioni, ritmo e tanto coinvolgimento, accompagnando il pubblico lungo un viaggio sulle note delle canzoni che hanno segnato la memoria collettiva italiana, dalle classifiche nazionali a quelle internazionali.



Gloria Il Musical si inserisce tra i grandi eventi della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026, patrocinato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'obiettivo di valorizzare l'eccellenza nostrana nel settore degli spettacoli e offrire una produzione interamente italiana pronta a conquistare il pubblico anche fuori dai confini nazionali.



La produzione vede il coinvolgimento di Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli con GoldenStar AM S.r.l., coreografie firmate da Laura Ruocco e Giulio Benvenuti e un ensemble di ballerini e performer tra i più affermati nel panorama nazionale.



Il calendario del tour prevede tappe nelle città di Torino, Genova, Brescia, Vicenza, Roma, Bologna, Assisi, Trieste, Padova, Montecatini Terme, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Taormina, Palermo e Firenze, toccando teatri e auditorium tra i più prestigiosi d'Italia tra l'autunno 2026 e la primavera 2027.



Gloria, pubblicata per la prima volta nel 1979, è una delle hit italiane più iconiche, capace di conquistare le classifiche mondiali anche attraverso la famosa interpretazione di Laura Branigan. La sua influenza è stata rafforzata da lungometraggi cult come Flashdance e The Wolf of Wall Street, oltre a serie di successo internazionale come Glee e La Casa di Carta.



Per la prima volta Gloria, canzone simbolo senza tempo della discografia di Umberto Tozzi, diventa così la protagonista assoluta di un musical pensato per emozionare, far riflettere e cantare insieme a tutta la platea.