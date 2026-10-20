Eva Bloo torna con DIO NOODO: la forza della vulnerabilità in un nuovo singolo

Eva Bloo pubblica DIO NOODO, un singolo che esplora la fragilità e l'autenticità nell'amore, proseguendo il suo percorso tra elettronica e scrittura personale.

Eva Bloo torna sulle scene con il nuovo singolo DIO NOODO, disponibile ovunque dal 23 ottobre. L'artista, già nota per brani come CORRI CAVALLA e artattack, prosegue il suo percorso con una traccia che esplora temi profondi come la vulnerabilità, l'autenticità e il rifiuto delle imposizioni sociali nei rapporti.

Nel suo nuovo lavoro, Eva Bloo mette al centro la ricerca di un amore autentico che non ha bisogno di apparire vincente o impeccabile. Il brano nasce da un episodio traumatico, un incidente stradale vissuto dall'artista, che diventa spunto per riflettere su un amore capace di accettare la fragilità e la possibilità di mostrarsi imperfetti.

DIO NOODO è il mio manifesto ed è il mio punto di arrivo. Il pezzo introduce un viaggio, anticipandone la tensione e accettandola ancor prima di cercare di combatterla. Racconta il rifiuto di un amore che debba abbellirsi per dimostrarsi vincente e adatto, per cercare invece un amore nudo, che trovi se stesso nella fragilità, che non abbia bisogno di prove di forza per sentirsi vincente e che sappia mettersi in ridicolo.

Il titolo del brano esprime un contrasto tra sacro e profano, riflettendo sul parallelismo con la passione di Cristo. Eva suggerisce un amore che trova potenza proprio nell'accettazione della sconfitta e nell'esposizione della vulnerabilità. Mostrarsi senza maschere e abbandonare le aspettative diventa così una scelta di libertà e autenticità.

Anche la produzione musicale rispecchia questa tensione: suoni melodici e malinconici si intrecciano con breakbeat energici e bassi potenti, in un alternarsi di ritmo e introspezione. Il ritornello cerca un punto di pace nel caos, trovando una dimensione di stasi e accettazione personale proprio attraverso il movimento.

Con DIO NOODO, Eva Bloo mostra la sua crescita artistica, affiancando a una sperimentazione sonora una scrittura ancora più personale e sincera. Il nuovo singolo rappresenta un capitolo importante nel suo viaggio tra elettronica, identità e contaminazione tra generi, e conferma la sua propensione a mettere in discussione la necessità di essere sempre coerenti e perfetti.

Fin da giovane, Eva Bloo ha scelto la musica elettronica come linguaggio espressivo, iniziando a produrre dai 15 anni durante il lockdown del 2020. Negli anni si è fatta notare con performance dal vivo in importanti festival internazionali come Sziget, Poplar, Terraviva e Decibel, dimostrando di essere una delle artiste più originali del panorama italiano recente.

Dopo la firma con Sony Epic nel 2025 e la pubblicazione dei singoli EVA BLOO, sergente (in collaborazione con cmqmartina), TISANAGINSENG, romantica, CORRI CAVALLA e artattack, Eva Bloo continua il suo percorso di esplorazione, contaminando elettronica e hip hop, e portando avanti una scrittura autentica. DIO NOODO segna un nuovo passo nella carriera di un'artista che invita a liberarsi dai ruoli imposti e celebra il coraggio di mostrarsi per ciò che si è, senza filtri.